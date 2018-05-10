Фазель: IIHF будет сложно уменьшить количество сборных на чемпионате мира по хоккею

На проходящем в Дании мировом первенстве выступает 18 команд — по восемь в двух группах. На предварительной стадии сборная России в матчах с французами, австрийцами и белорусами забросила соперникам 20 безответных шайб, сборная Канады выиграла у дебютанта турнира южнокорейцев со счетом 10:0, шведы в среду обыграли австрийцев со счетом 7:0.

"Это старый вопрос — я согласен с тем, что идеальным количеством команд на чемпионате мира является 12, по шесть в группе. Это будет другой уровень, но очень сложно такой процесс осуществить, — сказал Фазель. — С другой стороны, у нас тогда не было бы чемпионата мира в Дании, поскольку тогда он бы проходил только в топовых странах. Нынешнее количество команд — это хороший баланс".

"Я согласен, что в этом году у нас немало крупных результатов, в том числе 10:0 в матче канадцев и южнокорейцев. Но на следующей неделе [в матчах плей-офф] уже все изменится", — добавил он.