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Фазель: IIHF будет сложно уменьшить количество сборных на чемпионате мира по хоккею
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Фазель: IIHF будет сложно уменьшить количество сборных на чемпионате мира по хоккею 

ТАСС 58 минут назад
КОПЕНГАГЕН, 10 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сократить количество команд — участниц чемпионата мира по хоккею будет сложно, хотя такое решение вывело бы турнир на другой уровень. Об этом ТАСС рассказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
На проходящем в Дании мировом первенстве выступает 18 команд — по восемь в двух группах. На предварительной стадии сборная России в матчах с французами, австрийцами и белорусами забросила соперникам 20 безответных шайб, сборная Канады выиграла у дебютанта турнира южнокорейцев со счетом 10:0, шведы в среду обыграли австрийцев со счетом 7:0.
"Это старый вопрос — я согласен с тем, что идеальным количеством команд на чемпионате мира является 12, по шесть в группе. Это будет другой уровень, но очень сложно такой процесс осуществить, — сказал Фазель. — С другой стороны, у нас тогда не было бы чемпионата мира в Дании, поскольку тогда он бы проходил только в топовых странах. Нынешнее количество команд — это хороший баланс".
"Я согласен, что в этом году у нас немало крупных результатов, в том числе 10:0 в матче канадцев и южнокорейцев. Но на следующей неделе [в матчах плей-офф] уже все изменится", — добавил он.
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