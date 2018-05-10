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Экоцентр «Битцевский лес» приглашает на «Мульутро»
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Экоцентр «Битцевский лес» приглашает на «Мульутро» 

Ясенево 58 минут назад
Фото: Ясенево
11 мая в 10:30 приходите с малышами на сеанс экомультфильмов «МультУтро» (0+).
Занятия бесплатны, без предварительной записи.
Посещение экскурсий, занятий кружков и тематических мероприятий на природных территориях и в эколого-просветительских центрах — отличная возможность зарядиться положительной энергией и познакомиться с новыми гранями природной жизни.
А в 11:00 состоится экскурсия по Битцевскому лесу (8 +).
И в 16:00 — Поэтическая поляна на природных территориях «Битцевский лес» (4 +) Адрес экоцентра «Битцевский лес» — Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3. Справки по телефону: 8 (916) 306-56-50.
В ЮЗАО в этот же день Мосприрода приглашает:
в 11:00 — экскурсия «По тропинкам Воробьёвых гор» по ПЗ «Воробьёвы горы» в экоцентре «Воробьёвы горы» (7 +) в 13:00 — эколого-краеведческая экскурсия «Теплый Стан — крайний рубеж в обороне Москвы» в ландшафтном заказнике «Тёплый Стан» (7 +). Фото А. Филиппова.
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