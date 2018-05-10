Экоцентр «Битцевский лес» приглашает на «Мульутро»

11 мая в 10:30 приходите с малышами на сеанс экомультфильмов «МультУтро» (0+).

Занятия бесплатны, без предварительной записи.

Посещение экскурсий, занятий кружков и тематических мероприятий на природных территориях и в эколого-просветительских центрах — отличная возможность зарядиться положительной энергией и познакомиться с новыми гранями природной жизни.

А в 11:00 состоится экскурсия по Битцевскому лесу (8 +).

И в 16:00 — Поэтическая поляна на природных территориях «Битцевский лес» (4 +) Адрес экоцентра «Битцевский лес» — Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3. Справки по телефону: 8 (916) 306-56-50.

В ЮЗАО в этот же день Мосприрода приглашает: