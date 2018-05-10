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Кострома обсуждает дебош военных в День Победы
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Кострома обсуждает дебош военных в День Победы 

k1news.ru 57 минут назад
Фото: k1news.ru
Костромичи обсуждают видео, опубликованное в соцсетях. Посетители кафе «Валенок» на Никитской 9 мая засняли неподобающее поведение военных. Трое мужчин в парадной форме отмечали День Победы. Без алкоголя не обошлось. Обстановка накалилась уже к 13.00. Военные стали стали возмущаться, что кроме них в зале заведения нет «настоящих» ветеранов — себя участники застолья причислили к таковым. «Беседа» сопровождалась матом.
На комментарий прекратить ненормативную лексику, поскольку в зале находились дети и пожилые люди, неценурный «фон» только усилился. Пришлось вызывать охрану, — прокомментировали сотрудники кафе «Валенок».
Охрана, в свою очередь, вызвала полицию. Военные тоже решили вызвать свое «подкрепление». Со слов одного из участников конфликта, это была «группа антитеррора».
В заведение зашли около 30 военнослужащих в полном обмундировании, с автоматами. Пьяный военный начал командовать ими, чтобы те вступили в конфликт с полицией. Естественно, солдаты этого делать не стали и покинули заведение, — рассказывают в «Валенке».
На видео зафиксировано, как один из пьяных гостей кафе угрожал сотруднику полиции. Из заведения троих военных полицейские вывели в наручниках. Материального ущерба «Валенку» буйные гости не нанесли, по счетам заплатили.
Как рассказал наш источник, участники конфликта — полковник и два майора. Главным действующим лицом был именно полковник. 9 мая он был назначен временно исполняющим обязанности командира полка. По нашей информации, он уже написал рапорт об увольнении.
Мы уже направили официальный запрос в военную прокуратуру Костромского гарнизона, чтобы выяснить, какие меры будут приняты к участникам инцидента.
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