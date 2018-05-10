Citroen рассекретил новую версию C4 Cactus

Французская компания Citroen представила первые официальные изображения нового автомобиля под названием C4 Cactus. Отмечается, модель будет выпускаться на заводе компании в Порто-Реал, Бразилия

Уругвая, Парагвая и Колумбии. Латинская Америка является вторым по величине международным регионом для французского автопроизводителя (после Китая ), количество продаж в котором в течении прошлого года возросло на 14 процентов. Дабы сохранить аналогичный уровень, Citroen собирается предложить специальную версию C4 Cactus, адаптированую под потребности и предпочтения жителей Бразилии, Аргентины

Производитель пока не предоставляет данные о различиях европейской версии C4 Cactus, уже доступной для покупки, и латиноамериканского варианта. Известно только о нескольких обновлений стиля, направленных на увеличение прочности кроссовера, включая переработанный бампер и обновленную подвеску.

Напоминаем, нынешний C4 Cactus вышел на европейский рынок в марте 2017 года и предоставил потребителю высокий уровень комфорта и качества езды. Поэтому ожидается, что предстоящая модель Citroen будет запущена во второй половине 2018 года и присоединится к компактному чытырехдверному седану C4 Lounge.