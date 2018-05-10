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Citroen рассекретил новую версию C4 Cactus
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Citroen рассекретил новую версию C4 Cactus 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Французская компания Citroen представила первые официальные изображения нового автомобиля под названием C4 Cactus. Отмечается, модель будет выпускаться на заводе компании в Порто-Реал, Бразилия.
Латинская Америка является вторым по величине международным регионом для французского автопроизводителя (после Китая), количество продаж в котором в течении прошлого года возросло на 14 процентов. Дабы сохранить аналогичный уровень, Citroen собирается предложить специальную версию C4 Cactus, адаптированую под потребности и предпочтения жителей Бразилии, Аргентины, Уругвая, Парагвая и Колумбии.
Производитель пока не предоставляет данные о различиях европейской версии C4 Cactus, уже доступной для покупки, и латиноамериканского варианта. Известно только о нескольких обновлений стиля, направленных на увеличение прочности кроссовера, включая переработанный бампер и обновленную подвеску.
Напоминаем, нынешний C4 Cactus вышел на европейский рынок в марте 2017 года и предоставил потребителю высокий уровень комфорта и качества езды. Поэтому ожидается, что предстоящая модель Citroen будет запущена во второй половине 2018 года и присоединится к компактному чытырехдверному седану C4 Lounge.
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