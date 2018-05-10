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В Гусеве на братском захоронении советских воинов зажгли Вечный огонь
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В Гусеве на братском захоронении советских воинов зажгли Вечный огонь 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Частички пламени с Могилы Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены и с мемориала 1200-м гвардейцам в Калининграде были доставлены в город в сопровождении офицеров 11-о армейского корпуса.
Несмотря на поздний час тысячи гусевцев встречают Вечный огонь у памятника Герою Советского Союза Сергею Гусеву. На пути следования из столицы Янтарного края колонну с частичкой священного пламени сопровождает кортеж калининградских байкеров. Ночью лампады с огнём охраняет почётный караул из числа юнармейцев и воинов местного гарнизона.
Александр Китаев, врио главы администрации МО Гусевский городской округ:
— Абсолютно все люди, проникшись духом праздника Великой Победы пошли навстречу, это и Росавиация при помощи правительства области согласовала нам перевозку Вечного огня в воздушном судне.
Утром 9 мая бронетранспортёр с частичками пламени двигается через весь город к братскому захоронению на улице Юрия Смирнова. Здесь покоятся почти 1300 воинов, павших в боях за бывший Гумбиннен. На торжественной церемонии присутствует последний участник штурма Григорий Должиков.
Григорий Должиков, ветеран Великой Отечественной войны:
— Такой день никогда не забывается, всё время на памяти находится.
Огни с Могилы неизвестного солдата в Москве и мемориала 1200 тысяче двумстам воинам-гвардейцам в Калининграде сливаются в одно пламя. Вечный огонь в Гусеве зажжён.
Гусевцы выстраиваются в колонну Бессмертного полка. Олег Александрычев несёт портрет деда. Герой Советского Союза лётчик Николай Самороков в 45-м бомбил Берлин.
Кульминация торжеств в Гусеве — это грандиозный парад частей 11-о армейского корпуса.
Военнослужащие из частей постоянной боевой готовности с достоинством выполняют сложнейшие задачи в Сирии. Сегодня в одном строю с гвардейцами шагают юнармейцы и кадеты. Негасимое пламя Великой Победы горит в сердцах миллионов.
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