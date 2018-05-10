Двое туристов в Сочи сорвались со склона, один получил смертельные травмы

В спасательный отряд в 15:20 с курорта сообщили, что двое туристов во время прогулки упали с крутого склона. Один из них получил серьезные травмы и ему нужна помощь в транспортировке.

К моменту приезда сотрудников Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России на месте уже работали спасатели и медик горного курорта. Врач проводил сердечно-легочную реанимацию. Из-за того, что пострадавший получил черепно-мозговую травму и перелом позвоночника и находился в очень тяжелом состоянии, усилия врача не принесли результата. Мужчина скончался, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели при помощи альпинистского снаряжения на носилках транспортировали тело к служебному автомобилю и передали следователям СК. Погибшим оказался сочинец 1985 года рождения.

Состояние второго пострадавшего, 31-летнего сочинца, удовлетворительное, медицинская помощь ему не потребовалась. Как позже рассказал мужчина, они поднялись по запрещенному для прохода участку горно-лесной местности, который был оборудован предупреждающими знаками.