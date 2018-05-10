Как получить надбавку к пенсии?

В ходе дискуссии речь также пойдёт о том:

— Как будет реализовываться пенсионная стратегия в 2018-2020 годов?

— Как сократить разрыв между размером пенсии и заработной платой перед выходом на пенсию?

— В чём плюсы добровольной накопительной системы и как получить надбавку к пенсии?

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