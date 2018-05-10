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Как получить надбавку к пенсии?
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Как получить надбавку к пенсии? 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
10 мая в 11:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдёт брифинг члена Комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Васильевны Бибиковой «Как повысится благосостояние российских пенсионеров?».
В ходе дискуссии речь также пойдёт о том:
— Как будет реализовываться пенсионная стратегия в 2018-2020 годов?
— Как сократить разрыв между размером пенсии и заработной платой перед выходом на пенсию?
— В чём плюсы добровольной накопительной системы и как получить надбавку к пенсии?
Аккредитация по тел. : 8 (495) 637-69-79, 8 (917) 540 19 24, e-mail:n.stukova@pnp.ru
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