10 мая в 11:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдёт брифинг члена Комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Васильевны Бибиковой «Как повысится благосостояние российских пенсионеров?».
В ходе дискуссии речь также пойдёт о том:
— Как будет реализовываться пенсионная стратегия в 2018-2020 годов?
— Как сократить разрыв между размером пенсии и заработной платой перед выходом на пенсию?
— В чём плюсы добровольной накопительной системы и как получить надбавку к пенсии?
Аккредитация по тел. : 8 (495) 637-69-79, 8 (917) 540 19 24, e-mail:n.stukova@pnp.ru