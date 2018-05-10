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Все школы Москвы оснастят новым компьютерным оборудованием до конца 2018 года
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Все школы Москвы оснастят новым компьютерным оборудованием до конца 2018 года 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Оставшиеся школы в Москве планируют оснастить новым компьютерным оборудованием до конца текущего года, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента образования Исаак Калина.
По его словам, первую крупную поставку компьютерного оборудования столичные образовательные комплексы получили по распоряжению мэра в 2012 и 2013 годах, это интерактивные доски, ноутбуки для учителей. Они и сейчас в рабочем состоянии. Но, с одной стороны, за прошедшие годы серьезно вырос контент школ, а с другой — техника начала уже морально устаревать.
«Педагоги получают новые ноутбуки. Половина школ уже оснащены новым оборудованием, до конца 2018 года получит его и вторая половина», — сказал Калина в интервью «Российской газете», опубликованном в четверг.
По его словам, современная классная доска представляет собой, по сути, очень большой планшет с полноценным выходом в интернет, с огромным изображением, видным с любой парты.
Калина отметил, что поставками занимается департамент информационных технологий. Это важно, так как все, на чем учатся сегодня дети, должно интегрироваться с тем, на чем работают врачи, библиотеки, все городское хозяйство: в Москве проводится единая политика информационного общества, и отдельные проекты становятся частью «Умного города».
«В зданиях образовательных комплексов установлены более 40 тысяч тысяч видеокамер, из которых 17 тысяч подключены к единой городской системе видеонаблюдения. У ЧОПов появились очень серьезные группы поддержки, которые в любую секунду готовы приехать на место ЧП с оружием. Полностью изменилось и отношение охранных структур, работающих в школах», — отметил Калина.
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