Все школы Москвы оснастят новым компьютерным оборудованием до конца 2018 года

По его словам, первую крупную поставку компьютерного оборудования столичные образовательные комплексы получили по распоряжению мэра в 2012 и 2013 годах, это интерактивные доски, ноутбуки для учителей. Они и сейчас в рабочем состоянии. Но, с одной стороны, за прошедшие годы серьезно вырос контент школ, а с другой — техника начала уже морально устаревать.

«Педагоги получают новые ноутбуки. Половина школ уже оснащены новым оборудованием, до конца 2018 года получит его и вторая половина», — сказал Калина в интервью « Российской газете », опубликованном в четверг.

По его словам, современная классная доска представляет собой, по сути, очень большой планшет с полноценным выходом в интернет, с огромным изображением, видным с любой парты.

Калина отметил, что поставками занимается департамент информационных технологий. Это важно, так как все, на чем учатся сегодня дети, должно интегрироваться с тем, на чем работают врачи, библиотеки, все городское хозяйство: в Москве проводится единая политика информационного общества, и отдельные проекты становятся частью «Умного города».

«В зданиях образовательных комплексов установлены более 40 тысяч тысяч видеокамер, из которых 17 тысяч подключены к единой городской системе видеонаблюдения. У ЧОПов появились очень серьезные группы поддержки, которые в любую секунду готовы приехать на место ЧП с оружием. Полностью изменилось и отношение охранных структур, работающих в школах», — отметил Калина.