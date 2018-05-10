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Опубликована расширенная деловая программа ПМЭФ-2018
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Опубликована расширенная деловая программа ПМЭФ-2018 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: dp.ru
На официальном сайте Петербургского международного экономического форума размещена расширенная версия программы с указанием спикеров и модераторов сессий, подтвердивших участие в Форуме. Петербургский международный экономический форум состоится 24–26 мая 2018 года под девизом «Создавая экономику доверия».
Ожидается, что участие в Форуме примут около 15 тысяч гостей из более чем 140 стран мира. Страны — гости ПМЭФ, Франция и Япония, разместят на площадке свои выставочные павильоны, в которых расположатся презентационная зона и деловое пространство для общения представителей делегаций с партнерами из других стран.
В Форуме примут участие делегации из Германии, Швейцарии, Швеции, Греции, Италии, Индии, Саудовской Аравии, Катара, Израиля, Вьетнама, США, Канады, стран Африканского континента и других.
В деловой программе ПМЭФ запланировано более ста мероприятий в различных форматах. Деловые сессии состоятся в рамках четырех тематических направлений: «Глобальная экономика в эпоху изменений», "Россия: используя потенциал роста", «Технологии для лидерства» и «Человеческий капитал в цифровой экономике». В числе других форматов — межстрановые бизнес-диалоги, тематические бизнес-завтраки, круглые столы, теледебаты, форсайт-сессии «Беседы о будущем».
Советник Президента Российской Федерации, глава программного комитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил: «Участников Форума ожидает насыщенная деловая программа, в которой каждый может участвовать в мероприятиях наиболее удобного и привлекательного формата. Объединяя на одной площадке столько различных мероприятий, мы стремимся создать атмосферу сотрудничества и взаимопонимания. Это как нельзя лучше отвечает цели Форума — созданию экономики доверия».
В рамках ПМЭФ состоятся региональный консультативный совет «Деловой двадцатки», Российский форум малого и среднего предпринимательства, Международный молодежный экономический форум, а также сессия Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» на тему «Арктический потенциал. Северный морской путь как драйвер экономического роста».
Запланировано проведение выставки российских и зарубежных инвестиционных проектов SPIEF Investment & Business Expo.
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