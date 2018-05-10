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Андрею Травникову удалось перезапустить проект подстанции «Академическая»
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Андрею Травникову удалось перезапустить проект подстанции «Академическая» 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Полномочия по распоряжению и управлению этой территорией площадью 7,6 кв. км в Советском районе Новосибирска переданы органам государственной власти региона для завершения строительства подстанции 110 кВ «Новая Академическая». Это решение на прошлой неделе единогласно приняла правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации.
Такой результат стал возможным благодаря активному участию в процессе Андрея Травникова. Так, спорные вопросы, касающиеся завершения строительства, ввода в эксплуатацию и дальнейшего использования подстанции, удалось урегулировать в ноябре прошлого года. Тогда было подписано соглашение между всеми заинтересованными сторонами: Новосибирской областью, Сибирским отделением РАН и Федеральным агентством научных организаций. «Новая Академическая» будет достроена и введена в эксплуатацию в первом полугодии 2019 года. По мнению Андрея Травникова, новые энергетические мощности дадут толчок развитию Академгородка. Работа подстанции также важна для реализации научных проектов, которые ведутся в рамках отработки пилотной типовой модели эффективного развития территорий с высокой концентрацией научно-инновационного потенциала на базе Академгородка, Краснообска и наукограда Кольцово.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №19 от 8 мая 2018 года
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