Минэнерго Свердловской области поддержало уральский воркшоп

На площадке развивающего проекта «Е-Консалт», основанного командой экспертов «Единого Расчетного Центра», речь пойдет о модернизации привычных внутренних процессов компаний — в работе с документами, в политике развития бренда, в работе с социальными сетями и даже в вопросах личной эффективности сотрудников.

"Это уже третий workshop «Е-Консалт» в Екатеринбурге, и можно с уверенностью сказать, что в сфере ЖКХ есть серьезный запрос на профильное бизнес-обучение. Мы рады, что нашу инициативу поддержали в Министерстве энергетики и ЖКХ, потому что главная миссия проекта — развитие сферы и повышение уровня доверия к отрасли. У каждой компании есть возможность направить на workshop 18 мая рабочую группу и получить актуальные знания, которые помогут сделать проще работу компании, а главное — жизнь ее клиентов. Темы мастерских выбирали через голосование сами представители сферы ЖКХ, поэтому встреча получится максимально прикладной", — рассказала заместитель директора ЕРЦ, руководитель проекта «Е-Консалт» Елена Береснева.

Удмуртии. Места на workshop «Е-Консалт» для своих сотрудников уже зарезервировали компании из городов Свердловской, Кировской, Челябинской и Тюменской областей, Пермского края

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ЕРЦ, кроме регионального Министерства энергетики и ЖКХ информационными партнерами проекта стали АО «Екатеринбурггаз» и свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс», а также крупный информационный ЖКХ-портал «Росквартал».

Подробнее о темах и спикерах можно узнать на сайте www.весна.е-консалт.рф. Следить за новостями проекта можно в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.