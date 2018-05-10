Певец Дмитрий Маликов сделал комплименты волгоградским регулировщицам

Популярный певец Дмитрий Маликов , спевший на новом стадионе во время Кубка России по футболу, успел сфотографироваться с волгоградскими регулировщицами в военной форме.

В своем инстаграме музыкант показал и пустую «Волгоград Арену», которая весь день готовилась ко встрече с 40 тысячами болельщиков.

— Сталинград! Новый стадион, готовимся… С великим праздником всех! — подписал Дмитрий Маликов, репетировавший песню «День Победы».

Снимок с красавицами-регулировщицами артист прокомментировал еще лаконичнее. После встречи с очаровательными волгоградками в военной форме и пилотках Дмитрий Маликов сумел вымолвить лишь восхищенное «Ух!».

Накануне популярный российский артист встретил болельщиков финального матча Кубка России, который прошел на стадионе «Волгоград Арена». Любимец женщин спел несколько известных песен из своего репертуара и завершил выступление «Днем Победы».