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ВИЗ-Сталь готовит будущие кадры для металлургии
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ВИЗ-Сталь готовит будущие кадры для металлургии 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) начала цикл тематических занятий для студентов Уральского политехнического колледжа, которые обучаются по специальности «Обработка металлов давлением».
Новая образовательная программа разработана специально для базового учебного заведения. Чтобы глубже познакомить будущих металлургов с основными этапами производства трансформаторной стали, она комбинирует теоретическое и производственное обучение на предприятии.
На первом занятии студенты сначала в теории изучили ключевую технологическую операцию высокотемпературный отжиг. Затем обучение продолжилось в цехе холодной прокатки, где они на практике увидели работу колпаковых печей. После холодной прокатки и нанесения термостойкого покрытия в виде окиси магния металл отжигают при температуре до 1200 градусов на протяжении от 17 до 35 часов в зависимости от марки. Процесс отжига — один из самых важных, поскольку он окончательно формирует особые электромагнитные свойства трансформаторной стали.
На следующих занятиях будущие металлурги познакомятся с другими технологическими операциями — прокаткой, этапами термической обработки, лазерным скрабированием и др.
Фоторепортаж о работе со студентами можно посмотреть по ссылке.
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