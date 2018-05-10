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В Ижевске за взятки приговорили замначальника отдела по борьбе с коррупцией
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В Ижевске за взятки приговорили замначальника отдела по борьбе с коррупцией 

pasmi.ru 25 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Бывшего замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Ижевска на год отправили за решетку за серию взяток от местных предпринимателей.
Наказали по-мягкому
К году лишения свободы приговорили бывшего сотрудника ижевского отдела по борьбе с коррупцией Сергея Георгейчука, которого в прошлом году задержали с поличным при получении взятки. О коррупционных проделках полицейского узнали сотрудники регионального управления ФСБ, рассказали о них следователям и провели совместную операцию.
После задержания замначальника ОЭБиПК УМВД по Ижевску решил не запираться и рассказал следователям все как на духу. Выяснилось, что он уже длительное время получал взятки от одной коммерческой фирмы, которой взамен помогал избегать проверок на предмет экономических преступлений и оберегал от прочих проблем с полицией.
Признание вины помогло обвиняемому скостить срок. После отсидки ему предстоит еще два года воздержаться от службы в правоохранительных органах, а затем он сможет снова надеть погоны.
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