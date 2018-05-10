В Ижевске за взятки приговорили замначальника отдела по борьбе с коррупцией

Бывшего замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Ижевска на год отправили за решетку за серию взяток от местных предпринимателей.

Наказали по-мягкому

К году лишения свободы приговорили бывшего сотрудника ижевского отдела по борьбе с коррупцией Сергея Георгейчука, которого в прошлом году задержали с поличным при получении взятки. О коррупционных проделках полицейского узнали сотрудники регионального управления ФСБ , рассказали о них следователям и провели совместную операцию.

После задержания замначальника ОЭБиПК УМВД по Ижевску решил не запираться и рассказал следователям все как на духу. Выяснилось, что он уже длительное время получал взятки от одной коммерческой фирмы, которой взамен помогал избегать проверок на предмет экономических преступлений и оберегал от прочих проблем с полицией.

Признание вины помогло обвиняемому скостить срок. После отсидки ему предстоит еще два года воздержаться от службы в правоохранительных органах, а затем он сможет снова надеть погоны.