Чем опасны воды Байкала

Байкал — одно из привлекательнейших мест для туризма в России . Однако путешественник, отправляющийся к этому самому большому пресноводному озеру на планете, должен помнить, что и летом, и зимой оно таит в себе массу опасностей.

Сегодня экологи рисуют безрадостную картину не столь отдаленного будущего Байкала, а именно, они полагают, что озеро может скоро превратиться в болото. И повод для такого прогноза действительно есть. С каждым годом всё более значительная площадь озера покрывается спирогирой — водорослью, характерной для стоячих тёплых водоёмов. Особую тревогу вызывает ситуация на побережье в районе Северобайкальска — там скопилось около 1400 тонн отложений этих водорослей. Росту спирогиры способствуют бытовые стоки, с которыми уже не справляются очистные сооружения.

Зарастание Байкала водорослями грозит многими негативными последствиями. Одно из них — опасность употребления некипячёной байкальской воды. Увы, но, как констатируют экологи, некогда кристально чистую воду уже не стоит пить без определенной очистки, если вы взяли её у берега. Доктор химических наук Вадим Анненков отмечает, что некоторые бактерии, поселившиеся в озере, производят токсины, хотя отравиться можно не только каким-то нервнопаралитическим ядом, а можно просто подцепить дизентерию.

Кроме этого, непоправимый вред байкальской воде наносит увеличивающееся с каждым годом судоходство. В сообщении пресс-службы прокуратуры Бурятии подчеркивается, что ни одно из 30 байкальских причальных сооружений, в том числе порты, не оснащено пунктами сбора стоков. Как следствие — более 400 тонн нефтесодержащей грязной воды сливается прямо в озеро. Это грозит неотвратимыми экологическими последствиями, в частности, байкальским эндемикам.

Загрязнение озера сказывается, прежде всего, на его обитателях, в организмах которых откладываются вредные вещества. Так, в тканях двух главных представителей фауны Байкала — омуля и нерпы — в 2000 году был обнаружен яд диоксин. Этот яд, накапливающийся в организмах рыб, попадает по пищевой цепочке в животных и человека.

Каждый год в марте на Байкал съезжаются тысячи любителей прогулок по льду — пешком, на коньках, лыжах, велосипедах и различных видах автотранспорта. И некоторые из них легкомысленно относятся к такому виду активного отдыха. Многочисленные автомобильные следы, исчертившие прозрачный байкальский лёд, создают иллюзию безопасности. Однако обольщаться не стоит, предупреждают сотрудники МЧС . Коварный мартовский лёд может преподнести неприятный сюрприз в любой момент.

По официальным данным Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, за последние десять лет на замёрзшем озере погибли 63 человека (половина из них так и осталась лежать на дне), а 203 человека были на краю гибели, и только вовремя подоспевшая помощь спасала их от трагической участи. Цифры свидетельствуют, что на льду Байкала люди гибнут чаще, чем при восхождении на высочайшую вершину планеты Эверест.

Мартовский лёд на Байкале, конечно, гораздо опаснее, чем декабрьский. Старый лёд под действием солнечного тепла начинает кристаллизоваться и трескаться, а вода сверху него, которая могла бы выдать его таяние, обычно уходит в трещины. Передвижение по такому льду, пусть ещё довольно толстому, чрезвычайно рискованное предприятие даже для пешеходов.

Пламя

В последнее время на территории вокруг Байкала заметно участились лесные пожары. В 2015 году из-за них в пик туристического сезона пришлось закрыть несколько самых популярных для посещения мест. По данным в СМИ, в тот год было зарегистрировано более 1200 очагов возгорания. К Бухте Песчаной огонь подошёл так близко, что из этого района эвакуировали несколько десятков туристов.

Дым от этого пожара был настолько сильным, что пересёк озеро Байкал в самом широком его месте и накрыл остров Ольхон. Председатель Байкальского центра экологии и этнографии «Настоящая Сибирь» Дмитрий Говорухин даже обращался к президенту РФ, говоря о том, что от дыма задыхаются 10 тысяч местных жителей и более 30 тысяч туристов.

Летом 2015 года рекордно большой была и площадь лесных пожаров. Если со стороны Иркутской области леса горели на площади более 40 тыс. га, то со стороны Республики Бурятии ситуация складывалась ещё хуже — пылало 75 тыс. га тайги. Это была настоящая экологическая катастрофа, сопровождавшаяся миграцией диких животных, которые, спасаясь от пожаров, выходили к людям.

Основной причиной участившихся лесных пожаров вокруг Байкала специалисты называют сухие грозы, высокую температуру воздуха и человеческий фактор. Оказывается, люди не только неосторожно разводят и плохо тушат костры, но и запускают в лесу китайские фонарики.

Ещё одним фактором, благоприятствующим распространению пожаров, стало постепенное снижение уровня воды в озере. К этому привело, прежде всего, перекрытие плотиной Иркутской ГЭС реки Ангары, питающей Байкал. Учёные прогнозируют, что недалёк тот день, когда уровень воды в Байкале может опуститься на 13-16 см ниже предельного. И как результат — в деревнях обмелеют колодцы, а это в случае возгорания ограничит возможность заправки водой пожарных машин и, соответственно, тушения пожаров.

Ветер

Огромное по площади озеро Байкал оказывает существенное влияние на климат наветренных склонов восточных хребтов Прибайкалья, благодаря ему там выпадает огромное количество осадков. В первую очередь это относится к хребту Хамар-Дабан, в центральной части которого количество осадков достигает рекордной для всей страны величины — 1 443 мм в год, а толщина снежного покрова в 2-3 раза превосходит средние значения в других районах и иногда превышает отметку в три метра.

Медленное повышение температуры воздуха весной приводит к длительной «консервации» снега и создаёт на протяжении долгого времени повышенную угрозу схода лавин. Например, 3 мая 1985 года на Байкале случилась большая трагедия — в лавине на склоне пика Бабха погибли 17 студентов Иркутского пединститута. Однако отчаянные туристы всё равно продолжают покорять байкальские пики.

Спасатели также акцентируют внимание путешественников на такой климатической особенности региона, как цикличность ветров, вследствие которых происходит резкая смене обстановки даже летом, особенно после жарких дней. В конце июня 1971 года на перевале Чёртовы ворота (1700 м) туристов настигла настоящая пурга — высота снежного покрова доходила до уровня колен взрослого человека. В июле этого же года в результате резкого похолодания и снежной бури, пришедших на смену погожим денькам, погибла часть ангарской группы альпинистов, совершавших восхождение на пик имени Сибирского отделения Академии наук

Настоятельно не рекомендуют специалисты высотные трекинги и в конце августа, когда начинается выпадение снега в альпийской зоне. В этот период значительные по силе ветра бури порой длятся по несколько дней. Крайне бдительным нужно быть и зимой во время лыжных путешествий: здоровью и жизни туриста могут угрожать не только широко распространённые мокрые наледи, но и большие по протяженности полыньи и коварные промоины, прикрытые сверху снежными мостами.

Прибайкальская тайга таит в себе те же опасности, что и прочие сибирские леса. Среди потенциально агрессивных животных — медведь, волк, кабан. Однако при соблюдении определённых правил поведения риск столкнуться с ними невелик. Гораздо больше проблем отдыхающим доставляют клещи и особенно гнус. Тучи кровососущих обитают на заболоченных восточных и северо-восточных прибайкальских территориях. Без москитной сетки там не выжить.

Ещё один «сюрприз» байкальских лесов приготовлен для любителей пеших маршрутов. Речь идёт о кедровом стланике — полудереве-полукустарнике, забирающемся на высоты до 1700 метров и спускающемся до самого озера. Его заросли словно шубой покрывают протяженные территории, затрудняя передвижение человека. Ветви стланика могут достигать 6 метров в высоту и 25 сантиметров в толщину. Переплетаясь с соседними растениями, они создают почти непроходимые заросли.

«В долине Кунермы, ещё не выйдя из зоны леса, мы встретили заросли стланика двух-трехметровой высоты, — писал географ С. Г. Саркисян в книге «Байкал». — Ветки этого деревца так тесно переплетались, что идти по земле оказалось просто невозможно — приходилось передвигаться лазанием по веткам-стволам на всех четырех конечностях. Подобное лазание с рюкзаком оказалось столь медленным и утомительным, что значительную часть долины Кунермы мы преодолели непосредственно по руслу реки, часто по колено в холодной воде — так получалось и быстрее, и легче».

Добавим, что кедровый стланик легко воспламеняется и быстро выгорает. Это касается не только сухих, но и молодых растений. Таким образом, турист, застрявший в трудно проходимых зарослях стланика, во время пожара оказывается в смертельной ловушке.