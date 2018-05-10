Дмитрий Новожилов назначен замначальника Нижегородской таможни

Заместителем начальника Нижегородской таможни назначен подполковник таможенной службы Дмитрий Новожилов. Об этом сообщается на сайте Приволжского таможенного управления.

Дмитрий Новожилов окончил Нижегородский государственный университет по специальности «Радиофизика и электроника».

Его карьера началась в 2003 году с позиции оперуполномоченного Приволжской оперативной таможни. Дмитрий Новожилов прошел путь от оперуполномоченного до начальника оперативно-розыскного отдела Нижегородской таможни.

Новожилов награжден медалью «За службу в таможенных органах» III степени, почетной грамотой и благодарностью ФТС России

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