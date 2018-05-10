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Дмитрий Новожилов назначен замначальника Нижегородской таможни
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Дмитрий Новожилов назначен замначальника Нижегородской таможни 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Заместителем начальника Нижегородской таможни назначен подполковник таможенной службы Дмитрий Новожилов. Об этом сообщается на сайте Приволжского таможенного управления.
Дмитрий Новожилов окончил Нижегородский государственный университет по специальности «Радиофизика и электроника».
Его карьера началась в 2003 году с позиции оперуполномоченного Приволжской оперативной таможни. Дмитрий Новожилов прошел путь от оперуполномоченного до начальника оперативно-розыскного отдела Нижегородской таможни.
Новожилов награжден медалью «За службу в таможенных органах» III степени, почетной грамотой и благодарностью ФТС России.
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