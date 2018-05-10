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Опасные для детской психики блокноты продавали в Павлове
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Опасные для детской психики блокноты продавали в Павлове 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Прокуратура Нижегородской области провела проверку на предмет защиты детей от негативной информации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, в Павловском районе в одном из магазинов продавали блокноты, в которых содержалась опасная, по мнению сотрудников прокуратуры, информация. Купившему записную книжку предлагалось выполнить несколько заданий, побуждающих к совершению агрессивных, разрушительных действий по уничтожению блокнота. Специалисты посчитали, что эти действия дети могут перенести на любые другие объекты, в том числе на самого себя.
Прокуратура установила, что в некоторых образовательных учреждениях не были установлены контент-фильтры по защите юных пользователей от негативной информации в сети Интернет. В компьютерных клубах Приокского и Сормовского районов Нижнего Новгорода и в Шахунье у детей был свободный доступ к ресурсам, содержащим запрещенную информацию. Подобные нарушения были обнаружены в НГТУ им. Р. Е. Алексеева и Нижегородской государственной областной библиотеке.
Всего по результатам проверки выявлено свыше 250 нарушений, внесено 108 представлений, составлено 10 протоколов по привлечению к административной ответственности.
Напомним, нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства выявила прокуратура Нижегородской области в однй из школ в ходе внеплановой проверки после многочисленных жалоб в интернете.
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