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Польша хочет вернуть переданные Германии 63 тыс. документов о преступлениях нацистов
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Польша хочет вернуть переданные Германии 63 тыс. документов о преступлениях нацистов 

ТАСС 1 час назад
ВАРШАВА, 10 мая. /ТАСС/. Институт национальной памяти (ИНП) Польши выяснил, что в период между 1961 и 1999 годами республика отправила в Германию 63 тыс. документов с данными о преступлениях нацистов во время Второй мировой войны. Как сообщает в четверг Польское агентство печати, теперь власти страны хотят вернуть эти бумаги.
"За границу было выслано 62937 документов", — информировал ИНП. Среди них 41,5 тыс. протоколов опросов свидетелей, 11,9 тыс. свидетельств о смерти, 2,3 тыс. фотокопий, 871 фотография, а также 759 протоколов эксгумаций.
По словам главы ИНП Ярослава Шарека, в 2006 году в Польше возбуждалось расследование по факту передачи этих документов, но оно было прекращено из-за большого срока давности.
Депутат от правящей в республике партии «Закон и справедливость» Аркадиуш Муларчик убежден, что Польша должна предпринять необходимые шаги по возвращению утраченных документов, а люди, ответственные за произошедшее, должны понести наказание. «Те документы отправлялись с целью преследования немецких преступников. Если дела уже закрыты, а чаще всего они прекращались, документы должны быть возвращены владельцу», — сказал он.
При этом депутат признал, что пока Польша не располагает инструментами, которые можно было бы использовать для возвращения документов. В ближайшее время эксперты должны проанализировать все имеющиеся юридические и политические возможности.
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