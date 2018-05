Тейлор Свифт и Кэти Перри публично помирились (видео)

С 2011 года Кэти Перри и Тейлор Свифт никак не могли наладить свои отношения, когда между двумя исполнительницами началась холодная война. Но, похоже, в преддверии своей свадьбы Перри решила установить со всеми мирные отношения и послала Тейлор примирительный подарок.

В своем Twitter Свифт поделилась с поклонниками видео, где показала посылку, которую ей в знак мира прислала Кэти Перри. Бывшая подруга Тейлор отправила ей письмо в милом конверте со щенком и настоящую оливковую ветвь. В своем послании Кэти пишет, что много думала о той неразберихе, что творится в их отношениях уже 7 лет, просит прощения и хочет «чистого неба над головой». Тейлор была тронута письмом бывшей подруги и коллеги и сказала, что это очень много значит для нее. Напомним, что конфликт двух популярных певиц разгорелся, когда один из танцоров Кэти внезапно перешел в подтанцовку к Свифт в ее туре Red. После этого «холодная война» стала более масштабной — девушки подкалывали друг друга в соцсетях и даже песнях, но теперь они решили зарыть топор войны и снова стать подругами.

Katy Perry sent Taylor an olive branch for the opening night of the reputation Stadium Tour! pic.twitter.com/6GDamcxezI

— Taylor Swift Updates (@TSwiftPR) 8 мая 2018 г.

