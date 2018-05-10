Адвокат: здоровье Белых — обстоятельство, которое должно смягчить наказание

В четверг, 10 мая, началось заседание по обжалованию приговора бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых . Адвокат экс‐чиновника заявил, что состояние здоровья его подзащитного должно стать обстоятельством для смягчения наказания. Об этом сообщил корреспондент «360» из зала суда.

Заседание проходит в режиме видеоконференции. В зал зашла супруга Белых, которая нарисовала для мужа в воздухе сердце и сказала «Я люблю тебя».

Бывший губернатор заявил, что не против присутствия СМИ.

Я за то, чтобы процесс прошел гласно

Никита Белых.

Адвокат Белых подчеркнул, что здоровье его клиента таково, что наказание должно быть смягчено.

«Здоровье Белых изучали три доктора медицинских наук», — подчеркнул он и попросил приобщить к делу документ о состоянии своего подзащитного.

Сам Белых стоял, держась за решетку. Он попросил сотрудников СИЗО включить стоящий перед ним вентилятор.

Прокурор попросил изучить данные экспертизы, после чего возразил против ходатайства о привлечении врачебных документов. Их приобщили частично.

Судья уточнил, что Белых диагностировали гипертоническую болезнь второй степени, сахарный диабет, остеохондроз, астенический синдром, ожирение, варикозную болезнь нижних конечностей и другие заболевания.

Ранее адвокат бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых попросил суд отложить заседание по обжалованию приговора из‐за плохого самочувствия его подзащитного. Ходатайство было удовлетворено.