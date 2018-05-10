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Адвокат: здоровье Белых — обстоятельство, которое должно смягчить наказание
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Адвокат: здоровье Белых — обстоятельство, которое должно смягчить наказание 

360tv.ru 1 час назад
В четверг, 10 мая, началось заседание по обжалованию приговора бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Адвокат экс‐чиновника заявил, что состояние здоровья его подзащитного должно стать обстоятельством для смягчения наказания. Об этом сообщил корреспондент «360» из зала суда.
Заседание проходит в режиме видеоконференции. В зал зашла супруга Белых, которая нарисовала для мужа в воздухе сердце и сказала «Я люблю тебя».
Бывший губернатор заявил, что не против присутствия СМИ.
Я за то, чтобы процесс прошел гласно
Никита Белых.
Адвокат Белых подчеркнул, что здоровье его клиента таково, что наказание должно быть смягчено.
«Здоровье Белых изучали три доктора медицинских наук», — подчеркнул он и попросил приобщить к делу документ о состоянии своего подзащитного.
Сам Белых стоял, держась за решетку. Он попросил сотрудников СИЗО включить стоящий перед ним вентилятор.
Прокурор попросил изучить данные экспертизы, после чего возразил против ходатайства о привлечении врачебных документов. Их приобщили частично.
Судья уточнил, что Белых диагностировали гипертоническую болезнь второй степени, сахарный диабет, остеохондроз, астенический синдром, ожирение, варикозную болезнь нижних конечностей и другие заболевания.
Ранее адвокат бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых попросил суд отложить заседание по обжалованию приговора из‐за плохого самочувствия его подзащитного. Ходатайство было удовлетворено.
Сам Белых пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы на то, что не может попасть к стоматологу более месяца. Чиновник находится в СИЗО «Лефортово».
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