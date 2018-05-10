На фестивале кубанского кваса в ст. Староминской установят рекорд Гиннесса

Староминской.

Гости фестиваля смогут продегустировать продукцию, поучаствовать в интерактивных и спортивных мероприятиях, проявить сноровку и умение в конкурсах и стать свидетелями рекорда Гиннесса на самое массовое приготовление окрошки.

«Более тысячи человек одновременно займутся приготовлением русского национального блюда. Каждый участник сможет отведать собственноручно приготовленную окрошку и угостить своих друзей из группы поддержки, — сообщили в министерстве курортов региона. — Причастным к рекорду будет выдан сертификат участника мирового рекорда Гиннесса. Планируется угостить окрошкой более трех тысяч гостей».

В рамках события также состоится байк-шоу, пройдет массовый молодежный забег «За здоровый образ жизни». Гости и жители Кубани смогут проявить себя в спортивных состязаниях по гиревому спорту, рукопашному бою, эстафете, паркуру, испытать удачу в бесплатной лотерее.