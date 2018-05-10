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9 мая в Ярославле пропал 11-летний мальчик
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9 мая в Ярославле пропал 11-летний мальчик 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
9 мая в Ярославле пропал 11-летний Глеб Ермолин, сообщают в пресс-службе УМВД.
Он ушел из дома на улице Зелинского. До настоящего времени мальчик не вернулся.
Приметы: на вид 12-13 лет, худощавого телосложения, рост 150-160 сантиметров, волосы темно-русые, длинная челка. Он был одет в темно-синюю ветровку, толстовку с капюшоном белого цвета с черными полосами, темно-синие узкие джинсы, черные полуботинки.
Ребенок не выговаривает букву Р. Если вы знаете что-либо о его местоположении, сообщите информацию в полицию.
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