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Власти Подмосковья и РФПИ подписали соглашения по строительству двух платных путепроводов в регионе
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Власти Подмосковья и РФПИ подписали соглашения по строительству двух платных путепроводов в регионе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» рассказал министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.
«Подписаны соглашения с Российским фондом прямых инвестиций по строительству двух путепроводов в Пушкинском районе и в Домодедово. Расчетный трафик на путепроводе «Правдинский» в Пушкинском районе составляет 16 тыс. машин в сутки, «Востряково» в Домодедове — 22 тыс. в день. Общий объем инвестиций составит 3,5 млрд руб., движение начнется в конце 2020 г.», — пояснил министр.
Также, по его словам, в июне планируются к подписанию еще три концессионных соглашения по строительству путепроводов со сроком окончания строительства также в 2020 г.
«Это проблемные точки в Шатуре, Сергиево-Посадском и Ступинском районах. Но обязательным условием остается альтернатива бесплатного проезда. Эти объекты выбраны инвестором как наиболее проблемные с точки зрения сложившейся транспортной ситуации, и, конечно, решить проблемы заторов в Подмосковье только за счет бюджетных средств затруднительно», — отметил Д. Буцаев.
Он добавил, что транспортный блок является самым популярным у инвесторов. «На текущий момент заключено 10 концессионных соглашений на общую сумму свыше 43 млрд руб. Скоро начнется строительство платных путепроводов в Наро-Фоминске и Одинцово, движение начнется в следующем году, в Раменском и Можайском районах путепроводы будут открыты в 2020 г.», — заключил собеседник агентства.
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