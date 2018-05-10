Власти Подмосковья и РФПИ подписали соглашения по строительству двух платных путепроводов в регионе

«Подписаны соглашения с Российским фондом прямых инвестиций по строительству двух путепроводов в Пушкинском районе и в Домодедово . Расчетный трафик на путепроводе «Правдинский» в Пушкинском районе составляет 16 тыс. машин в сутки, «Востряково» в Домодедове — 22 тыс. в день. Общий объем инвестиций составит 3,5 млрд руб., движение начнется в конце 2020 г.», — пояснил министр.

Также, по его словам, в июне планируются к подписанию еще три концессионных соглашения по строительству путепроводов со сроком окончания строительства также в 2020 г.

«Это проблемные точки в Шатуре , Сергиево-Посадском и Ступинском районах. Но обязательным условием остается альтернатива бесплатного проезда. Эти объекты выбраны инвестором как наиболее проблемные с точки зрения сложившейся транспортной ситуации, и, конечно, решить проблемы заторов в Подмосковье только за счет бюджетных средств затруднительно», — отметил Д. Буцаев.