В храме ВМЦ Анастасии Узорешительницы поздравили ветеранов

Вчера, 9 мая, по благословению настоятеля храма Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане протоиерея Александра Ковтуна социальная служба храма и дети воскресной школы поздравили с Днем Победы прихожан-ветеранов войны.

«По окончании панихиды по погибшим воинам ветеранов пригласили на праздничное чаепитие», — сообщается на сайте храма — «клирик храма поздравил их с Днем Победы, и вместе с добровольцами социальной службы и детьми из воскресной школы пропели многая лета. Дети исполнили песни военных лет и пообщались с ветеранами. В память об усопших воинах ветераны и дети выпустили в небо воздушные шары. Добровольцы социальной службы храма поздравили на дому всех, кто по состоянию здоровья не мог быть на службе. Ни один прихожанин-ветеран войны в этот день не остался без внимания и памятных подарков, теплых слов и улыбок, радостных встреч и осознания того, что о них помнят, заботятся и любят».