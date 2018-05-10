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В храме ВМЦ Анастасии Узорешительницы поздравили ветеранов
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В храме ВМЦ Анастасии Узорешительницы поздравили ветеранов 

Управа района Теплый Стан 1 час назад
Фото: Управа района Теплый Стан
Вчера, 9 мая, по благословению настоятеля храма Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане протоиерея Александра Ковтуна социальная служба храма и дети воскресной школы поздравили с Днем Победы прихожан-ветеранов войны.
«По окончании панихиды по погибшим воинам ветеранов пригласили на праздничное чаепитие», — сообщается на сайте храма — «клирик храма поздравил их с Днем Победы, и вместе с добровольцами социальной службы и детьми из воскресной школы пропели многая лета. Дети исполнили песни военных лет и пообщались с ветеранами. В память об усопших воинах ветераны и дети выпустили в небо воздушные шары. Добровольцы социальной службы храма поздравили на дому всех, кто по состоянию здоровья не мог быть на службе. Ни один прихожанин-ветеран войны в этот день не остался без внимания и памятных подарков, теплых слов и улыбок, радостных встреч и осознания того, что о них помнят, заботятся и любят».
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