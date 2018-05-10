Нет деменции: советы по улучшению памяти

Учите стихи

Доказано, что заучивание стихов действительно развивает память и мышление. Причем чем больше стихов вы запоминаете, тем лучше. Если вы давно не практиковались в заучивании стихов, попробуйте для начала вспомнить что-то из школьной программы. Как только она будет освоена, переходите к новым произведениям — выберите того поэта, который вам близок, и совершенствуйтесь.

Произносите слова наоборот

Забавный и немного детский, но в то же время достаточно эффективный способ тренировать мышление. Важный момент: слова не нужно записывать на бумагу — так вы облегчаете своему мозгу работу. Все действия должны происходить в уме. Если вам сложно сразу читать наоборот большие слова, начните с коротких. Главное — занимайтесь этим регулярно.

Развивайте мелкую моторику

Еще в прошлом веке было доказано, что на развитие умственных способностей маленького ребенка влияет то, насколько хорошо он умеет управляться с мелкими предметами. Были придуманы различные настольные игры, конструкторы, мозаики, которые помогают малышам развиваться. Взрослый человек, работающий с мелкими деталями, точно так же помогает своему мозгу развиваться. Найдите себе интересное хобби: например, очень полезно с точки зрения развития памяти рисование по цветам. А еще вязание, вышивание, конструирование. В наше время наличие хобби, которое заставляет работать не только руки, но и мозг, — это лучший способ оставаться «человеком разумным» как можно дольше.

Станьте левшой

Ученые давно обратили внимание на то, что у левшей проблем с памятью возникает меньше, чем у правшей. Ведь за память у человека отвечает правое полушарие мозга. Поэтому развитие памяти неразрывно связано с вовлечением в трудовую деятельность именно левой руки. Доверьте ей какие-то привычные для вас действия — чистку зубов, процесс питания, попробуйте нарисовать линию на листе бумаги..

Учите иностранный язык

Если вы давно мечтали научиться говорить на французском или подтянуть давно забытый английский — время пришло. Ничто так не тренирует память, как языки. Это лучший способ заставить свой мозг работать! Поэтому скачайте в телефон приложение, которое позволяет заучивать по нескольку иностранных слов каждый день, и не позволяйте себе расслабляться.

Не забывайте тренироваться

Если вы понимаете, что вам необходимо развиваться, тренировать память и мышление, поставьте перед собой цель, добивайтесь ее — у вас все получится! А если будете думать «как-нибудь потом», продолжите лениться и ничего не делать, то вряд ли в вашей жизни что-то качественно изменится, в том числе и ваша память. Не ленитесь, спите положенное количество часов, заставляйте себя бороться и позволяйте себе бокал хорошего красного вина в день. Оно благотворно сказывается на умственной деятельности!