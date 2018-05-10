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Столичные коммунальщики начали работы по оформлению газонов
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Столичные коммунальщики начали работы по оформлению газонов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Коммунальные службы столицы начали работы по оформлению газонов. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Коммунальные службы города приступили к работам по оформлению газонов», — отметил он.
Как уточнили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, в ведении (префектур административных округов и подведомственных предприятий) находится порядка 12 тыс. 275,65 га газонов.
В пресс-службе также пояснили, что работы по содержанию и уходу за зелеными насаждениями на территориях города (в том числе, кошение газонов) установлены правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ Москвы и нормативно-производственными регламентами содержания объектов озеленения I и II категории.
«В соответствии с требованиями правил, газоны с низкорослыми травами с тонкими и мягкими побегами и листьями скашиваются один раз в 10 дней при высоте травы 6-10 см. Обыкновенные газоны, в том числе на территории жилой застройки, скашивают при высоте травы 10-15 см. Луговые газоны в парках и лесопарках, созданные на базе естественной луговой растительности, в зависимости от назначения оставляют в виде цветущего разнотравья и содержат как обыкновенные газоны (то есть скашивают при высоте травы 10-15 см)», — отметили в пресс-службе.
Там также уточнили, что кошение газонов начинается в мае и продолжается по октябрь.
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