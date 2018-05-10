Чтобы не думать о Селене, Джастину помогают песни

Что происходит между Селеной Гомес и Джастином Бибером , точно никто не знает. По-моему, даже они сами, но, вот, их отношения снова приняли новый поворот. То певица скучала по Биберу, а теперь источник, приближённый к ней, заявляет:

«Селена не стоит на месте, а движется только вперёд, поэтому возвращать прошлое точно не собирается», — заявил он на вопрос об отношениях артистов.

Также инсайдер добавил, что Селена уважает Джастина, но одной ей гораздо проще. Поэтому не удивляйтесь, если в скором времени вы заметите её с новым бойфрендом. Сейчас она, как оказалось, вполне открыта для новых знакомств.

Но, вот, что интересно: как только эта информация просочилась в сеть, её увидел сам Джастин и отреагировал болезненно. Как и все певцы, успокоение он нашёл в музыке — выложил в Инстаграм-историю скрин трека под названием «Cycles», что переводится, как «Круги». В песне говорится о проблеме, которая никак не найдёт своего решения.

«Неужели я не выиграл в прошлом году? Скажи, что мне нужно сделать, чтобы это не повторилось?» Герой будто потерял себя и не знает, как выйти из «круга», в котором обитает дьявол.

«Дьявол хочет продолжить игру, даже когда она уже закончится. И как только у него появится шанс, он заберёт у меня веру, мир и радость».

А самые сильные слова скрываются в припеве, который исполняет певица совместно с хором.

«Увидь дьявола, он учится на твоих ошибках, когда ты — нет. Поэтому он держит тебя в круге, круге, круге…».

Видимо, Джастин считает, что совершил несколько ошибок, из-за которых их отношения с Селеной двигались по кругу. То они были милыми подростками из, то их роман шёл «на нет», и они объявляли о перерыве. Как бы оно ни было, фанаты надеются, что песня хоть как-то помогла певцу справиться с этим состоянием.