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В Республике Алтай неблагополучная эпизоотическая обстановка по бешенству
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В Республике Алтай неблагополучная эпизоотическая обстановка по бешенству 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
В 2017 году случаи бешенства выявлены в Горно-Алтайске, Чемальском, Майминском, Кош-Агачском районах. Из-за нападений бродячих собак на людей существует угроза распространения инфекции среди населения региона.
В связи с событиями в Московской области, где в марте 2018 года от нападения бродячих собак погиб один мужчина и пострадала женщина, СУ СКР по Республике Алтай обратился к местным жителям с требованием соблюдать правила содержания питомцев, а к органам власти — организовать и проконтролировать отлов бродячих животных.
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