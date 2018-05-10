В Республике Алтай неблагополучная эпизоотическая обстановка по бешенству 

В 2017 году случаи бешенства выявлены в Горно-Алтайске, Чемальском, Майминском, Кош-Агачском районах. Из-за нападений бродячих собак на людей существует угроза распространения инфекции среди населения региона.
В связи с событиями в Московской области, где в марте 2018 года от нападения бродячих собак погиб один мужчина и пострадала женщина, СУ СКР по Республике Алтай обратился к местным жителям с требованием соблюдать правила содержания питомцев, а к органам власти — организовать и проконтролировать отлов бродячих животных.