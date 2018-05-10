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Игэн: «Руководство IBU подтвердило факт коррупции при выборе Тюмени»
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Игэн: «Руководство IBU подтвердило факт коррупции при выборе Тюмени» 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Американская биатлонистка Клэр Игэн рассказала, что руководство IBU на встрече со спортсменами подтвердило наличие коррупционной составляющей при выборе Тюмени в качестве места проведения чемпионата мира 2021 года.
— Мы спросили у генерального секретаря IBU Николь Реш про выбор Тюмени. Она ответила, что такое решение было принято из-за коррупции, — цитирует NRK Игэн. — Также Реш добавила, что спортсменам необходимо проверить — соответствуют ли голоса представителей их стран реальному выбору биатлонистов. IBU не принял никаких мер по предотвращению подобного положения дел. Организации нужно серьезно поработать, чтобы вернуть доверие спортсменов. Говорить о персональной виновности Реш и экс-президент IBU Андерса Бессеберга я бы не хотела. Пусть этим занимаются соответствующие органы. Выбор Тюмени можно объяснить только коррупцией.
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