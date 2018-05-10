«Как бы не было беды»: дети облюбовали для игр стройплощадку челябинской гостиницы

Челябинцы обеспокоены опасными играми детей на строительной площадке будущей гостиницы в Курчатовском районе. В городской администрации заверили, что попросили застройщика решить проблему.

— На стройке на Свердловском проспекте, 7 очень часто играют дети, охраны нет, рабочих тоже, — рассказала 74.ru Наталья Семерикова. — В здании построен буквально один этаж. В этих бетонных «ваннах» выступает арматура, дети лазают туда, бегают. Как бы не было беды…

Дети устроили опасные игры

В администрации попросили застройщика ограничить доступ на площадку посторонним.

— Этот земельный участок предоставлен ООО «Каскад» на основании договора аренды для строительства здания многофункционального назначения и гостиницы квартирного типа, — рассказала 74.ru исполняющая обязанности заместителя председателя комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Наталья Мельник . — Разрешение на строительство администрация Челябинска выдала компании 2 июня 2016 года. По факту беспрепятственного доступа на строительную площадку наше управление направило обращение в адрес застройщика о приведении стройплощадки в соответствие действующим нормам законодательства.

4 мая с заброшенного здания на улице Мира упал школьник. Прохожие и дети видели, что ребёнок сорвался с карниза между первым и вторым этажами. Местные жители говорят, что по недострою школьники гуляют постоянно.