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«Как бы не было беды»: дети облюбовали для игр стройплощадку челябинской гостиницы
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«Как бы не было беды»: дети облюбовали для игр стройплощадку челябинской гостиницы 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Челябинцы обеспокоены опасными играми детей на строительной площадке будущей гостиницы в Курчатовском районе. В городской администрации заверили, что попросили застройщика решить проблему.
— На стройке на Свердловском проспекте, 7 очень часто играют дети, охраны нет, рабочих тоже, — рассказала 74.ru Наталья Семерикова. — В здании построен буквально один этаж. В этих бетонных «ваннах» выступает арматура, дети лазают туда, бегают. Как бы не было беды…
Дети устроили опасные игры
В администрации попросили застройщика ограничить доступ на площадку посторонним.
— Этот земельный участок предоставлен ООО «Каскад» на основании договора аренды для строительства здания многофункционального назначения и гостиницы квартирного типа, — рассказала 74.ru исполняющая обязанности заместителя председателя комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Наталья Мельник. — Разрешение на строительство администрация Челябинска выдала компании 2 июня 2016 года. По факту беспрепятственного доступа на строительную площадку наше управление направило обращение в адрес застройщика о приведении стройплощадки в соответствие действующим нормам законодательства.
4 мая с заброшенного здания на улице Мира упал школьник. Прохожие и дети видели, что ребёнок сорвался с карниза между первым и вторым этажами. Местные жители говорят, что по недострою школьники гуляют постоянно.
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