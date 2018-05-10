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Фотобудки в виде мяча установят к ЧМ-2018 по футболу
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Фотобудки в виде мяча установят к ЧМ-2018 по футболу 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Во время проведения игр Чемпионата мира по футболу 2018 в столице планируется установить брендированные символикой первенства фотобудки.
Фотокабины будут установлены в трёх административных округах: Центральном, Западном и Северо-Восточном. Любой желающий, с 15 июня по 15 июля 2018 года сможет сделать себе в фотобудке памятное фото.
Отметим, что данные фотоконструкции будут работать ежедневно с 9:00 до 21:00 в период проведения футбольного Мундиаля. Информация о стоимости услуги не опубликована.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение Фотобудки в виде мяча установят к ЧМ-2018 по футболу появились сначала на Москва Меняется.
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