Киришский район отметил 73-ю годовщину со дня победы

Открыл праздник в 8 утра легкоатлетический кросс. Спортсмены бежали «победную» дистанцию от 7 километра будогощской трассы до памятника Ленину в Киришах. А в 10.00 у памятника «Погибшим деревням» прошел праздничный митинг.

В нем приняли участие председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай, глава Киришского района Анатолий Левин, глава администрации Константин Тимофеев . Выступающие выразили огромную благодарность за ратный подвиг погибшим солдатам и пожелали здоровья тем немногим ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, кто дожил до наших дней.

Кульминацией праздника по традиции стало шествие «Бессмертного полка». Киришане разных профессий и возрастов вышли на центральную улицу города, проспект Ленина, с фотографиями родственников, самоотверженно защищавших свободу и право на жизнь будущих поколений.

Погибшие герои будто на миг стали живыми и прошли единым строем рядом со своими внуками, правнуками и праправнуками. Завершилось шествие митингом и возложением цветов у памятника «Защитникам Киришской земли» — танка Т-34. В память о погибших солдатах была объявлена минута молчания.

В полдень на «Праздничной» площади Киришей началась концертная программа с участием коллективов Дворца культуры «КИНЕФ», Киришской детской школы искусств, Молодёжно-досугового центра «Восход», Киришского Дворца творчества имени Л. Н. Маклаковой. Звучали песни, стихи военных лет, исполнялись хореографические композиции. В торжественной атмосфере на сцене состоялась церемония награждения победителей творческих конкурсов, приуроченных ко Дню Победы.

Большим спросом у киришан пользовалась солдатская каша. Сильная половина человечества особый интерес проявила к курсу молодого бойца. Так, ребятам представился уникальный шанс не только подержать в руках автомат, но научиться его собирать и разбирать. По завершении всех испытаний юному солдату вручался военный билет.

Кроме того, ученики школы № 3 провели акцию «Солдатский платок», а воспитанники центра «Восход» — акции «Защитники Киришской земли» и «Вальс Победы». Прониклись праздничным настроением и самые маленькие жители города и района — они отдыхали в интерактивной зоне.