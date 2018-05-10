В отношении Utair возбуждено антимонопольное дело о завышении цен на авиабилеты

«В Коми УФАС России обратились жители г. Усинска по факту необоснованно завышенных цен на авиабилеты по маршруту Усинск—Москва, Москва—Усинск в день вылета либо за день до вылета. Антимонопольным управлением установлено, что доминирующее положение на рынке осуществления регулярных воздушных перевозок по маршруту Усинск—Москва—Усинск занимает авиакомпания «Ютейр»», — говорится в сообщении.

УФАС по Коми выяснило, что в день вылета и (или) за сутки до вылета по маршруту Усинск—Москва, Москва—Усинск, Utair поднимает цены на авиабилеты более чем на 100% в зависимости от тарифа. При этом расходы монополиста на оказание услуг по авиаперелету в день вылета и (или) за сутки до вылета не изменяются, условия предоставления услуги также остаются неизменными вне зависимости от тарифа, отметили в антимонопольном управлении.

«Проанализировав ценовую политику UTair по продаже авиабилетов по иным направлениям, антимонопольным управлением установлено, что по маршрутам, где присутствуют иные авиакомпании, то есть имеет место конкуренция, стоимость билетов на рейсы авиакомпании UTair в день вылета и (или) за сутки до вылета, увеличивается не более чем на 40%», — отметили в УФАС по Коми.

UTair входит в топ-5 российских авиаперевозчиков. Авиакомпания летает по 150 направлениям. В 2017 году пассажиропоток UTair вырос на 9,6% — до 7,3 млн пассажиров.