Что будет, если осушить Средиземное море

Средиземное море всегда было одним из важнейших на всей планете. Даже сегодня жители более 20 стран напрямую зависят от него, но всего век назад многие люди вполне серьезно рассматривали проект полного осушения этого водоема. Его реализация могла привести к катастрофическим последствиям.

В 1920 году немецкий архитектор Герман Зергель предложил проект так называемой Атлантропы. Несмотря на всю фантастичность, он оказался вполне реальным: по сути, достаточно было бы перекрыть доступ воды из Гибралтарского пролива, чтобы осушить Средиземное море.

Всего три плотины, установленные в нужных местах, привели бы к освобождению примерно 576 000 квадратных километров суши. Так и появился бы новый континент, названный амбициозным архитектором Атлантропой.

Но Зергель совершенно не учитывал солености воды в море. Почва дна была бы так насыщена солями и минералами, что ни о каком сельском хозяйстве нельзя было бы и задумываться.

В общем, реализация проекта не привела бы ни к чему хорошему. В самом лучшем варианте на планете появилась бы огромная солончаковая пустыня, не предназначенная для жизни.