Новый промышленный парк в подмосковном Рошале позволит создать 1,5 тыс. рабочих мест

«Наша последняя инициатива — создание специализированного парка в Рошале со специализацией на обрабатывающей промышленности. Парк начнет работу в следующем году, планируемая площадь — порядка 600 га, есть заинтересованность от 13 резидентов, занимающихся производством пластмассовых изделий, продуктов питания, лакокрасочных материалов и другого. Проекты только этих резидентов позволят создать 1,5 тыс. рабочих мест, — сказал Д. Буцаев.

Всего, по словам министра, до конца года в регионе планируется создать пять специализированных парков.