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Новый промышленный парк в подмосковном Рошале позволит создать 1,5 тыс. рабочих мест
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Новый промышленный парк в подмосковном Рошале позволит создать 1,5 тыс. рабочих мест 

Агентство «Москва» 1 час назад
В 2019 г. в подмосковном Рошале появится новый специализированный парк для обрабатывающей промышленности, проект позволит создать более 1,5 тыс. рабочих мест. Об этом в интервью Агентству городских новостей «Москва» рассказал министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.
«Наша последняя инициатива — создание специализированного парка в Рошале со специализацией на обрабатывающей промышленности. Парк начнет работу в следующем году, планируемая площадь — порядка 600 га, есть заинтересованность от 13 резидентов, занимающихся производством пластмассовых изделий, продуктов питания, лакокрасочных материалов и другого. Проекты только этих резидентов позволят создать 1,5 тыс. рабочих мест, — сказал Д. Буцаев.
Всего, по словам министра, до конца года в регионе планируется создать пять специализированных парков.
«Они появятся в Реутове, Серпуховском районе, Лосино-Петровском, Краснознаменске, Люберцах, где благодаря резидентам будет создано не менее 5 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день в Московской области работают три особые экономические зоны, 58 индустриальных парка, 12 технопарков, и Подмосковье является лидером по этому показателю. Сейчас основная задача — повысить заполняемость действующих парков, на данный момент от 30 до 80% площадей заняты в каждом парке. Также программа будет продолжена — сейчас акцент сделан на наиболее сложных муниципалитетах»., — добавил Д. Буцаев.
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