Toyota установила новый рекорд по прибыльности

Toyota установила новый рекорд по прибыльности По результатам 2017-2018 финансового года чистая прибыль компании Toyota выросла на 36% и составила рекордные 2,49 млрд иен (примерно 19,1 млрд евро).

За этот период выручка от реализации составила 29,4 млрд иен (около 227 млрд евро), что на 6,5% превысило результат за предыдущий финансовый год. Операционная прибыль у Toyota выросла на 20,3% и достигла отметки в 2,4 млрд иен (18,5 млрд евро).

В отчетный период объем продаж Toyota на рынке Северной Америки сократился до 2,8 млн ед. (годом ранее — 2,84 млн ед.). В Японии продажи автомобилей Toyota снизились до 2,25 млн ед. против 2,27 млн ед., реализованных в предыдущий период.

В наступившем финансовом году Toyota прогнозирует 15-процентное снижение чистой прибыли (до 2,12 млрд иен или 16,4 млрд евро). Ожидается, что при этом доходы от реализации снизятся на 4,2% и составят 2,3 млрд иен (около 17,8 млрд евро), а показатель выручки достигнет 29 млрд иен (примерно 224 млрд евро).