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Рабочий погиб по вине механика в Ставропольском крае
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Рабочий погиб по вине механика в Ставропольском крае 

360tv.ru 31 минуту назад
Фото: Вечерний Ставрополь
Механика Андроповского филиала ДРСУ Ставропольского края обвиняют в нарушении требований правил охраны, повлекшее смерть человека по неосторожности. По его вине погиб рабочий. Об этом сообщил СК России по Ставропольскому краю.
По данным следствия, в ноябре 2016 года специалист допустил ситуацию, при которой рабочий разгружал тяжелые запчасти оборудования без использования соответствующей техники. Погибший хотел выгрузить редуктор, масса которого более 100 килограммов. Выталкивая его из кузова грузовика, рабочий зацепился одеждой и выпал из машины. Его отвезли в больницу в тяжелом состоянии, но через несколько дней он умер.
Мужчина погиб от удара током в Красноярском крае. Крановщику, по вине которого скончался местный житель, грозит пять лет тюрьмы.
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