Лжекостромич разрушил мечты модницы о норковой шубе 

Житель Самарской области обманул двух женщин, узнал KOSTROMA.TODAY. 27-летний молодой человек от имени костромича выкладывал заманчивые объявления в группах продаж.
Первое объявление было о продаже красивой норковой шубы. Его заметила жительница Ленинградской области. Женщина связалась с продавцом и перечислила ему предоплату 7 тысяч рублей. После этого мужчина удалил телефоны и на связь больше не выходил.
Жительница Липецкой области клюнула на объявление о продаже цифровой камеры, тоже размещенное костромичом. Она перечислила продавцу 9 тысяч рублей и тот снова пропал.
Как рассказали корреспонденту KOSTROMA.TODAY в пресс-службе регионального УМВД, подозреваемым оказался житель Самарской области. А поскольку он выкладывал объявления от имени костромича, то искала его костромская полиция.
Накануне молодого человека доставили в Кострому на допрос. Он признался, что фото паспорта на имя костромича нашел в интернете и использовал его в своих целях. В ближайшее время он будет направлен в Самарскую область — по месту совершения преступлений.
По фактам обмана женщин возбуждены уголовные дела.