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Михаил Серпухов: «Если бы не подвиг моего деда, я бы не родился на свет»
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Михаил Серпухов: «Если бы не подвиг моего деда, я бы не родился на свет» 

Волга Ньюс 1 час назад
14-летний Михаил Серпухов нес портрет деда Якова Тихоновича. Он воевал в Польше, был ранен в предплечье, а в 1944 году попал в Самарскую (тогда Куйбышевскую) область. Прабабушку Александру Зиновьевну направили в Куйбышев из Ташкента, где она жила с маленькими сестрами.
"Во время войны прабабушка готовила для солдат на полевой кухне. Она рассказывала мне, как один раз отлучилась вымыть руки, а когда вернулась, увидела, что ее кухню разорвало бомбой, а все, кто трудился рядом, погибли, — поделился молодой человек. — Для меня — большая честь нести портреты своих родных. Они бились против фашизма, защищали мирное небо над нашей головой. Я прекрасно понимаю, что если бы не их подвиг, я бы не родился на свет".
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