Михаил Серпухов: «Если бы не подвиг моего деда, я бы не родился на свет»

14-летний Михаил Серпухов нес портрет деда Якова Тихоновича. Он воевал в Польше , был ранен в предплечье, а в 1944 году попал в Самарскую (тогда Куйбышевскую) область. Прабабушку Александру Зиновьевну направили в Куйбышев из Ташкента, где она жила с маленькими сестрами.

"Во время войны прабабушка готовила для солдат на полевой кухне. Она рассказывала мне, как один раз отлучилась вымыть руки, а когда вернулась, увидела, что ее кухню разорвало бомбой, а все, кто трудился рядом, погибли, — поделился молодой человек. — Для меня — большая честь нести портреты своих родных. Они бились против фашизма, защищали мирное небо над нашей головой. Я прекрасно понимаю, что если бы не их подвиг, я бы не родился на свет".