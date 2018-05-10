«Люди не нуждались в Фейсбуке ровно до момента его появления. Так все в сети и работает»

Как сайты и приложения, на первый взгляд бессмысленные и бесполезные, зарабатывают сотни тысяч долларов? Они умело вызывают у пользователей «зуд» и за счет этого формируют привычку. Многие замечают, что в последнее время стартапы привлекают огромные инвестиции. Может быть, вы уже задавались вопросом о том, как компания вроде Buzzfeed — издание с гифками и викторинами — смогла привлечь $50 миллионов? Или как Snapchat, мессенджер, в котором подростки обмениваются «сексэмэсками», получил оценку в $10 миллиардов от своих инвесторов. Что это? Мир сошел с ума?

Кто-то уверен, что этот бум банальных приложений и веб-сайтов приведет к технологическому пузырю 2.0, но пока никаких причин предрекать это по-настоящему нет, пишет на Medium.com Нир Эял, автор книги «Как создавать обычные продукты» и блоггер.

Технологии часто классифицируют по двум признакам: важные и бессмысленные. Поэтому так часто мы удивляемся, как на наш взгляд «глупые» компании демонстрируют высокую оценку стоимости при получении инвестиций.

Витамины и обезболивающие

Многие, включая профессиональных инвесторов, разделяют продукты на две категории: витамины или обезболивающие.

Обезболивающие решают важные проблемы. Они облегчают конкретную боль клиента, решают его нужду. Как парацетамол утоляет болевые ощущения. Это уже готовое решение, за которое люди готовы платить. Многих инноваторов в больших и маленьких компаниях постоянно просят доказать, что их идея действительно важна и заслуживает траты времени и денег.

Витамины же не лечат больные места. Вместо этого они обращаются к эмоциональным потребностям пользователей. Мы каждое утро принимаем витамины, однако мы не уверены до конца, что они нам помогают. Мы принимаем их не ради эффективности, а ради психологического облегчения. Мы довольны тем, что делаем что-то хорошее для нашего здоровья, даже если не уверены в том, что это помогает.

Многие относят инновации вроде Buzzfeed к витаминам и верят, что это продукт для развлечения — и по большей части они правы. Однако мы часто забываем, что иногда витамины могут стать обезболивающими.

Сайты, которые становятся привычкой

Вспомните самые популярные технологические продукты современности: Facebook, Twitter, Instagram и Pinterest. Что они продают: витамины или обезболивающие?

Большинство скажет, что витамины, ведь пользователи этих приложений не делают ничего важного и полезного. Прежде чем давать ответ на этот вопрос, обратите внимание на эту идею: привычка — хорошо усвоенное действие, в выполнении которого человек испытывает постоянную потребность. Невыполнение этого действия вызывает боль и дискомфорт.

Вспомните времена, когда вы еще не использовали эти сервисы. Никто не просыпался по ночам в холодном поту и не переживал из-за отправленного сообщения или не обновленного статуса. Люди не знали, что нуждаются в Фейсбуке, пока он не стал частью их повседневной жизни, пока он не стал привычкой.

Конечно, мы немного преувеличиваем, когда называем это болью: на самом деле, это больше похоже на «зуд» — чувство, которое возникает в уме и вызывает дискомфорт. Продукты, формирующие привычки, тоже приносят некое облегчение: они помогают успокоить зуд. Как только мы становимся зависимыми, нам ничего не поможет. Поиск удовольствия и утоление боли — два ключевых мотиватора у всех видов.

Сначала такие технологии предлагают витамины, но как только формируется привычка, они становятся обезболивающими. Казалось бы, легко отказаться от этих бессмысленных продуктов, но это не так: люди все равно будут возвращаться к ним снова и снова. Нужно понимать глубокую психологию человеческого поведения.

Теги: мнение, бизнес