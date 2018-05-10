Животные из клинского приюта нуждаются в помощи зеленоградцев

С 11 по 19 мая в Зеленограде вновь проходит акция «Рука помощи» по сбору кормов и товаров для животных приюта в Клинском районе.

Подобные акции помощи уже проводились в Зеленограде, и каждый раз вызывали живой отклик у горожан. Чаще всего откликаются владельцы собак и кошек, которые не понаслышке знают, как тяжело содержать животных.

Клинский приют в трудной ситуации, рассказали в Ресурсном центре НКО Зеленограда. Его содержат на дачном участке две пенсионерки на собственные средства. В основном сюда попадают больные животные с улицы. Женщины дают им кров, еду, лечение. Сначала было 10 питомцев, теперь же под опекой пенсионерок более 100 кошек и 137 собак, много в приюте старых животных, есть инвалиды. «Не могу пройти мимо, — со слезами говорит хозяйка Светлана. — Вижу, сидит кошка и истекает кровью, все проходят мимо, а я не могу. Они для меня как дети».

Сначала приют ни в чем не нуждался: чтобы помочь любимцам, Светлана продала ценные вещи и две квартиры в Подмосковье . На эти деньги она полностью обустроила приют, и долгое время содержала животных. Но средства закончились и теперь еду и лекарства пенсионерки покупают за свой счет и благодаря помощи неравнодушных людей.

Приют очень нуждается во влажных кормах для кошек и сухих кормах для собак, пеленках, каплях от блох и клещей. Принести их можно в пункт сбора: Ресурсный центр НКО Зеленограда, корпус 239 (остановка «Кинотеатр „Электрон“, телефон 8 (499) 736-83-20).

В акции участвует Волонтерский центр МИЭТ — студенты помогают информировать жителей города о возможности помочь приюту.