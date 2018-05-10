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Эрмитаж требует около 5 млн руб от подрядчика реставрации Запасного дома
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Эрмитаж требует около 5 млн руб от подрядчика реставрации Запасного дома 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 26 июня рассмотрит иск Государственного Эрмитажа о взыскании 5,8 миллиона рублей с компании «БалтСтрой», которая занималась реставрацией Запасного дома Зимнего дворца, следует из материалов на портале «Электронное правосудие».
"Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 26 июня 2018 года в 16 час. 25 мин", — говорится в определении арбитража.
Как сообщалось ранее, летом 2016 года проект реставрации Запасного дома Зимнего дворца вызвал претензии Счетной палаты РФ. По оценке ведомства, в частности, в связи с ненадлежащим строительным контролем со стороны Эрмитажа компания «Балтстрой» при проведении реставрационных работ без соответствующих согласований заменила часть работ и материалов, предусмотренных проектом, на более дорогостоящие. Стоимость реставрации в результате увеличилась более чем на 140 миллионов рублей, указывала Счетная палата. Также, по ее оценке, не был выполнен весь объем работ по устройству гидроизоляции здания.
Эрмитаж со своей стороны тогда заявлял о надлежащем контроле за работой подрядчика и взыскании с него штрафов за ненадлежащее выполнение работ на сумму более 10 миллионов рублей.
Позднее весной 2017 года был задержан и помещен под домашний арест заместитель директора Эрмитажа Михаил Новиков, обвиняемый в хищениях при реставрации Запасного дома Зимнего дворца. Как сообщала РИА Новости адвокат музея, в июле он возместил 30 миллионов рублей ущерба.
Представители «БалтСтроя» в числе восьми экс-чиновников и бизнесменов были фигурантами дела о хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, ключевым фигурантом был бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов. Фигурантам дела вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде. В октябре Дорогомиловский суд Москвы приговорил Пирумова к полутора годам колонии общего режима, после чего освободил его, так как назначенный срок заключения экс-замминистра уже провел в СИЗО. Освобождены были и остальные семь фигурантов «дела реставраторов».
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