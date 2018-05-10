Эрмитаж требует около 5 млн руб от подрядчика реставрации Запасного дома

"Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 26 июня 2018 года в 16 час. 25 мин", — говорится в определении арбитража.

Как сообщалось ранее, летом 2016 года проект реставрации Запасного дома Зимнего дворца вызвал претензии Счетной палаты РФ . По оценке ведомства, в частности, в связи с ненадлежащим строительным контролем со стороны Эрмитажа компания «Балтстрой» при проведении реставрационных работ без соответствующих согласований заменила часть работ и материалов, предусмотренных проектом, на более дорогостоящие. Стоимость реставрации в результате увеличилась более чем на 140 миллионов рублей, указывала Счетная палата. Также, по ее оценке, не был выполнен весь объем работ по устройству гидроизоляции здания.

Эрмитаж со своей стороны тогда заявлял о надлежащем контроле за работой подрядчика и взыскании с него штрафов за ненадлежащее выполнение работ на сумму более 10 миллионов рублей.

Позднее весной 2017 года был задержан и помещен под домашний арест заместитель директора Эрмитажа Михаил Новиков , обвиняемый в хищениях при реставрации Запасного дома Зимнего дворца. Как сообщала РИА Новости адвокат музея, в июле он возместил 30 миллионов рублей ущерба.