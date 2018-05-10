Второй полуфинал «Евровидения»-2018. Список участников и песен 

Для нашей исполнительницы это второй шанс произвести первое впечатление на европейских зрителей: в прошлом году из-за запрета украинских властей ей не удалось приехать на конкурс в Киев.
Первый полуфинал «Евровидения»-2018 прошел 8 мая. Участвовать во втором будут представители 18 стран — из 43-х, участвующих в «Евровидении» этого года. Главная задача — попасть в первую десятку.
Определять финалистов будет национальное жюри, которое ранжирует песни и присваивает им баллы. Фаворит получает 12 баллов, следующая за ней композиция — 10 баллов, далее — 8, 7, 6 — и так до единицы, которая достается десятому исполнителю из этого рейтинга. Остальные участники остаются ни с чем.
Потом оценки разных судейских команд суммируются, и десять лидеров выходят в финал.
Юлии Самойловой предсказывают попадание в эти топ-10. По оценкам букмекеров, вместе с ней в следующий этап попадут Александр Рыбак, представляющий Норвегию во второй раз после победного для него «Евровидения»-2009, австралийка Джессика Маубой, представитель Швеции Бенджамин Ингросс и украинский исполнитель Melovin.
Российская певица выступит с песней I Won’t Break. За две недели после публикации официального видео в интернете ролик Юлии Самойловой набрал 1,4 млн просмотров.
Представители России стабильно квалифицируются в финал. Трижды — в 2012, 2015 и 2016 годах — наши артисты занимали первое место в полуфинальном туре.
Полный список участников второго полуфинала «Евровидения-2018»:
Джессика Маубой (Австралия) — We Got Love
AWS (Венгрия) — Viszlát Nyár
Лаура Риззотто (Латвия) — Funny Girl
Кристабель (Мальта) — Taboo
DoReDos (Молдавия) — My Lucky Day Waylon (Нидерланды) — Outlaw In 'Em Александр Рыбак (Норвегия) — That's How You Write A Song
Gromee и Лукас Мейер (Польша) — Light Me Up Юлия Самойлова (Россия) — I Won't Break
The Humans (Румыния) — Goodbye
Джессика и Дженнифер Бренинг (Сан-Марино) — Who We Are Саня Илич & Balkanika (Сербия) — Nova Deca
Леа Сирк (Словения) — Hvala, ne!
MELOVIN (Украина) — Under The Ladder
Ваня Радованочич (Черногория) — Inje
Бенджамин Ингроссо (Швеция) — Dance You Off.