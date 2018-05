Второй полуфинал «Евровидения»-2018. Список участников и песен 

Для нашей исполнительницы это второй шанс произвести первое впечатление на европейских зрителей: в прошлом году из-за запрета украинских властей ей не удалось приехать на конкурс в Киев.

Первый полуфинал «Евровидения»-2018 прошел 8 мая. Участвовать во втором будут представители 18 стран — из 43-х, участвующих в «Евровидении» этого года. Главная задача — попасть в первую десятку.

Определять финалистов будет национальное жюри, которое ранжирует песни и присваивает им баллы. Фаворит получает 12 баллов, следующая за ней композиция — 10 баллов, далее — 8, 7, 6 — и так до единицы, которая достается десятому исполнителю из этого рейтинга. Остальные участники остаются ни с чем.

Потом оценки разных судейских команд суммируются, и десять лидеров выходят в финал.

Российская певица выступит с песней I Won’t Break. За две недели после публикации официального видео в интернете ролик Юлии Самойловой набрал 1,4 млн просмотров.

Полный список участников второго полуфинала «Евровидения-2018»:

Джессика Маубой ( Австралия ) — We Got Love

Этно-народная и джазовая группа Iriao ( Грузия ) — For You Расмуссен ( Дания ) — Higher Ground

DoReDos ( Молдавия ) — My Lucky Day Waylon ( Нидерланды ) — Outlaw In 'Em Александр Рыбак (Норвегия) — That's How You Write A Song