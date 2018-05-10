Второй полуфинал «Евровидения»-2018. Список участников и песен

Для нашей исполнительницы это второй шанс произвести первое впечатление на европейских зрителей: в прошлом году из-за запрета украинских властей ей не удалось приехать на конкурс в Киев.

Первый полуфинал «Евровидения»-2018 прошел 8 мая. Участвовать во втором будут представители 18 стран — из 43-х, участвующих в «Евровидении» этого года. Главная задача — попасть в первую десятку.

Определять финалистов будет национальное жюри, которое ранжирует песни и присваивает им баллы. Фаворит получает 12 баллов, следующая за ней композиция — 10 баллов, далее — 8, 7, 6 — и так до единицы, которая достается десятому исполнителю из этого рейтинга. Остальные участники остаются ни с чем.

Потом оценки разных судейских команд суммируются, и десять лидеров выходят в финал.

Российская певица выступит с песней I Won’t Break. За две недели после публикации официального видео в интернете ролик Юлии Самойловой набрал 1,4 млн просмотров.

Представители России стабильно квалифицируются в финал. Трижды — в 2012, 2015 и 2016 годах — наши артисты занимали первое место в полуфинальном туре.

Полный список участников второго полуфинала «Евровидения-2018»:

Джессика Маубой ( Австралия ) — We Got Love

AWS ( Венгрия ) — Viszlát Nyár

Этно-народная и джазовая группа Iriao ( Грузия ) — For You Расмуссен ( Дания ) — Higher Ground

Лаура Риззотто ( Латвия ) — Funny Girl

DoReDos ( Молдавия ) — My Lucky Day Waylon ( Нидерланды ) — Outlaw In 'Em Александр Рыбак (Норвегия) — That's How You Write A Song

Gromee и Лукас Мейер ( Польша ) — Light Me Up Юлия Самойлова (Россия) — I Won't Break

The Humans ( Румыния ) — Goodbye

Джессика и Дженнифер Бренинг ( Сан-Марино ) — Who We Are Саня Илич & Balkanika ( Сербия ) — Nova Deca

MELOVIN ( Украина ) — Under The Ladder

Ваня Радованочич ( Черногория ) — Inje

Бенджамин Ингроссо (Швеция) — Dance You Off.