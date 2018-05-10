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Акция «Безопасность» проходит на Московской железной дороге
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Акция «Безопасность» проходит на Московской железной дороге 

Управа района Куркино 1 час назад
В канун летних школьных каникул на Московской железной дороге проводится совместная с правоохранительными органами профилактическая акция «Безопасность», чтобы напомнить правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Цель акции — предупредить и снизить количество несчастных случаев на МЖД, в том числе несовершеннолетними.
Во время акции железнодорожники совместно с сотрудниками полиции проводят рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности. Особое внимание уделяется образовательным учреждениям, расположенным в непосредственной близости от объектов транспорта, где со школьниками ведутся разъяснительные лекции-беседы о соблюдении правил безопасного поведения и ответственности за их нарушение, с демонстрацией видеороликов и раздачей наглядных памяток.
Основной причиной, которая приводит к несчастным случаям на железнодорожном транспорте, является нарушение пешеходами правил безопасного поведения. Самые распространенные нарушения — хождение по путям в неустановленных местах, а также переход железной дороги перед приближающимся поездом.
Московская железная дорога напоминает гражданам о необходимости строго соблюдать правила безопасности на железной дороге.
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