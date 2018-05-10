Вексельберг в эпицентре «Рашагейта»

Более миллиона долларов за доступ к президенту и другие сомнительные операции: после инаугурации адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн решил заработать на личных связях с новой администрацией и принялся агрессивно рекламировать свои услуги посредника, сообщил телеканал со ссылкой на свои источники. Деньги Майклу Коэну переводили и американские компании, и как минимум одна южнокорейская. В списке подозрительных транзакций значатся и выплаты от фирмы Columbus Nova LLC, которая, как следует из американских реестров, была аффилирована с Renova Group, контролируемой Виктором Вексельбергом.

Columbus Nova была зарегистрирована 18 лет назад, основной вид деятельности — инвестиции, а находится компания, если верить информации на ее сайте, всего в девяти минутах ходьбы от башни Трампа в Нью-Йорке . Бывший сотрудник в разговоре с журналом Forbes описывал ее как «семейное предприятие». В Columbus Nova заявляют, что Коэн действительно там работал в качестве консультанта.

Сам Вексельберг сейчас находится под санкциями США . Однако это не помешало команде спецпрокурора Роберта Мюллера, курирующего расследование вмешательства России в выборы, его допросить.

Подлинность документов о сомнительных финансовых переводах подтвердила телекоммуникационная компания AT&T . Там признали, что платили юристу Трампа, и согласились ответить на все вопросы следствия. Администрация Белого дома все обвинения отрицает. Пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс на вопросы журналистов отвечала односложно и неопределенно:

— Считает ли президент нормальным то, что его личный юрист Майкл Коэн продавал возможность доступа к нему?

— Еще раз, я часть его команды, и мы не вмешиваемся в вопросы, связанные с этой темой.

Примечательно, что во время предвыборной кампании сам Дональд Трамп неоднократно обвинял оппонента Хиллари Клинтон в получении денег за возможность контакта:

«Доступ и покровительство продавались за кэш. Это называется «взнос за вход в игру».

О странных выплатах личному адвокату Трампа первым заявил адвокат Майкл Авенатти. Он представляет интересы порнозвезды Сторми Дэниелс, которая ранее получила 130 тысяч долларов за молчание о сексуальной связи с Трампом. В числе прочего Авенатти обнаружил связь между Columbus Nova и фирмой-однодневкой, через которую заплатили его клиентке:

«Мы бы никогда не обнародовали все это, если бы не были уверены на сто процентов в достоверности информации — а это платежи на общую сумму полмиллиона долларов, совершенные между январем 2017 года, то есть уже после выборов, и августом 2017 года. Почему личный юрист президента США мог принимать деньги от русского олигарха? Мы также знаем, что руководитель этой компании господин Интратер — кузен олигарха и он тоже русский. Майкл Коэн не должен был принимать никаких денег ни от кого, связанного с Россией, особенно в этот период времени».

Адвокаты Майкла Коэна теперь одновременно и отрицают подлинность документов, и ставят под сомнение легальность получения таких сведений с банковских счетов, заявляя, что все это — утечки из ФБР.