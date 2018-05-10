Вексельберг в эпицентре «Рашагейта» 

Американские СМИ назвали причину допроса Виктора Вексельберга в ФБР. По данным источников CNN, спецпрокурор Роберт Мюллер заинтересовался крупными денежными переводами российского миллиардера на счета личного адвоката Трампа Майкла Коэна.
Более миллиона долларов за доступ к президенту и другие сомнительные операции: после инаугурации адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн решил заработать на личных связях с новой администрацией и принялся агрессивно рекламировать свои услуги посредника, сообщил телеканал со ссылкой на свои источники. Деньги Майклу Коэну переводили и американские компании, и как минимум одна южнокорейская. В списке подозрительных транзакций значатся и выплаты от фирмы Columbus Nova LLC, которая, как следует из американских реестров, была аффилирована с Renova Group, контролируемой Виктором Вексельбергом.
Columbus Nova была зарегистрирована 18 лет назад, основной вид деятельности — инвестиции, а находится компания, если верить информации на ее сайте, всего в девяти минутах ходьбы от башни Трампа в Нью-Йорке. Бывший сотрудник в разговоре с журналом Forbes описывал ее как «семейное предприятие». В Columbus Nova заявляют, что Коэн действительно там работал в качестве консультанта.
Сам Вексельберг сейчас находится под санкциями США. Однако это не помешало команде спецпрокурора Роберта Мюллера, курирующего расследование вмешательства России в выборы, его допросить.
Подлинность документов о сомнительных финансовых переводах подтвердила телекоммуникационная компания AT&T. Там признали, что платили юристу Трампа, и согласились ответить на все вопросы следствия. Администрация Белого дома все обвинения отрицает. Пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс на вопросы журналистов отвечала односложно и неопределенно:
— Считает ли президент нормальным то, что его личный юрист Майкл Коэн продавал возможность доступа к нему?
— Еще раз, я часть его команды, и мы не вмешиваемся в вопросы, связанные с этой темой.
Примечательно, что во время предвыборной кампании сам Дональд Трамп неоднократно обвинял оппонента Хиллари Клинтон в получении денег за возможность контакта:
«Доступ и покровительство продавались за кэш. Это называется «взнос за вход в игру».
О странных выплатах личному адвокату Трампа первым заявил адвокат Майкл Авенатти. Он представляет интересы порнозвезды Сторми Дэниелс, которая ранее получила 130 тысяч долларов за молчание о сексуальной связи с Трампом. В числе прочего Авенатти обнаружил связь между Columbus Nova и фирмой-однодневкой, через которую заплатили его клиентке:
«Мы бы никогда не обнародовали все это, если бы не были уверены на сто процентов в достоверности информации — а это платежи на общую сумму полмиллиона долларов, совершенные между январем 2017 года, то есть уже после выборов, и августом 2017 года. Почему личный юрист президента США мог принимать деньги от русского олигарха? Мы также знаем, что руководитель этой компании господин Интратер — кузен олигарха и он тоже русский. Майкл Коэн не должен был принимать никаких денег ни от кого, связанного с Россией, особенно в этот период времени».
Адвокаты Майкла Коэна теперь одновременно и отрицают подлинность документов, и ставят под сомнение легальность получения таких сведений с банковских счетов, заявляя, что все это — утечки из ФБР.
Тем временем сенатская комиссия подтвердила: российские хакеры действительно пытались взломать системы голосования. Спецпрокурор Мюллер продолжает настаивать на том, чтобы Трамп ответил на его вопросы лично. Письменные показания он принять отказался. Об этом стало известно со слов бывшего прокурора и мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, который недавно возглавил команду личных юристов Трампа. Сам список вопросов ранее опубликовала газета The New York Times. В частности, спецпрокурора Мюллера интересуют детали обсуждения антироссийских санкций в предвыборном штабе Трампа и возможность встречи с Путиным перед выборами.