Хакеры получили доступ к эмулятору PSP на PS4 благодаря ремастеру PaRappa the Rapper

Он оказался версией для портативной консоли с некоторыми изменениями.

Авторы способов взлома консоли PlayStation 4 добились серьёзного прогресса в своей разработке — им косвенно помогли создатели обновлённой версии игры PaRappa the Rapper, которая запускалась с помощью эмулятора портативной PSP. Благодаря этому, хакеры смогли протестировать игры для портативного устройства на взломанных PS4.

О наличии полноценного эмулятора узнал член сообщества GBATemp под ником KiiWii. Он выяснил, что ремастер игры — это на самом деле образ версии для PSP, запущенный в специальной программе, с некоторыми обновлениями. Спустя несколько дней хакерам удалось запустить несколько игр для PSP, заменив всего несколько файлов. Эмулятор называется PSPHD — судя по всему, потому что может «на лету» менять оригинальные некачественные текстуры с PSP на аналоги в высоком разрешении для PS4.

После этого сам KiiWii публиковал регулярные сообщения, демонстрируя различные игры, которые ему удалось включить, например, Loco Roco, которая изначально вышла в 2006 году. Другие хакеры также добились значительного прогресса.

Кроме того, пользователь под ником Darkelement отметил, что в ближайшее время эмулятор может быть выложен в открытый доступ для всех желающих. Другой разработчик также поделился скриншотом базовой 3D-модели с примером работы созданного на базе PSPHD набора инструментов PSPSDK.

Несмотря на всё это, информации о работе эмулятора пока мало, а как именно происходит запуск образа знают лишь сами хакеры. Также неизвестно, какие игры будут совместимы с программой. KiiWii поделился предварительным списком, и пока неработающих игр в нём гораздо больше, чем тех, которые запускаются без проблем.

Это уже не первый случай, когда внутренний эмулятор консоли попадает в руки хакеров. Ранее похожим образом был получен доступ к эмулятору PS2 для PS4.

Полноценный способ взлома самой PlayStation 4 появился лишь в январе 2018 года, однако он требовал наличие на консоли старых версий прошивки. Авторы продолжают разработку, однако последние несколько месяцев никаких крупных обновлений о состоянии проекта не было.

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