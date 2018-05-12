Волей Кришны «рогалик» Dead Cells выйдет в августе

Буквально на днях двухмерный экшен Dead Cells, находящийся сейчас в раннем доступе, получил очередную заплатку. Помимо стандартного пожелания хорошего настроения поклонникам, разработчики из независимой студии Motion Twin рассказали о нововведениях и намекнули на то, что игра может отметить полноценный релиз уже в августе на PC и консолях.

Точной даты нет, как и гарантий, но разработчики очень постараются. Если не запьют или не выиграют в лотерею.

Dead Cells — хардкорный двухмерный экшн платформер, который совмещает жанр «rogue» и механику Castlevania. Отправляйтесь в таинственный замок, который всюду постоянно меняется. Сражайся с сильнейшими монстрами и боссами благодаря продвинутой боевой системе.