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Волей Кришны «рогалик» Dead Cells выйдет в августе
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Волей Кришны «рогалик» Dead Cells выйдет в августе 

GameGuru 2 часа назад
Фото: GameGuru
Буквально на днях двухмерный экшен Dead Cells, находящийся сейчас в раннем доступе, получил очередную заплатку. Помимо стандартного пожелания хорошего настроения поклонникам, разработчики из независимой студии Motion Twin рассказали о нововведениях и намекнули на то, что игра может отметить полноценный релиз уже в августе на PC и консолях.
Точной даты нет, как и гарантий, но разработчики очень постараются. Если не запьют или не выиграют в лотерею.
Dead Cells — хардкорный двухмерный экшн платформер, который совмещает жанр «rogue» и механику Castlevania. Отправляйтесь в таинственный замок, который всюду постоянно меняется. Сражайся с сильнейшими монстрами и боссами благодаря продвинутой боевой системе.
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