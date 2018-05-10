Dead Cells появится на консолях в августе этого года

В начале этого года Motion Twin рассказала, что их двухмерный платформер Dead Cells должен скоро появится и на консолях. Стало известно, что игра посетит PS4, Nintendo Switch и Xbox One уже в августе. На PC проект все еще находится в раннем доступе. Однако к выходу на новые платформы, разработчики решили довести игру до ума.

«Мы были абсолютно довольны успехом Dead Cells и реакцией игрового сообщества. Много людей попросили игру на консоли, поэтому мы решили вступить в партнерство с Merge для розничной торговли. Мы хотим поскорее приветствовать консольных игроков в нашем сообществе, услышать их отзывы и работать с ними над будущими обновлениями игры» — комментирует продюсер Motion Twin Стив Филби.

В этом году продажи PC версии Dead Cells перевалили за 700 тысяч копий. В преддверии выхода игры из раннего доступа, создатели поделились дизайном обложек на физических носителях.