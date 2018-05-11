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В Москву на десять дней принесут мощи святителя Крымского Луки
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В Москву на десять дней принесут мощи святителя Крымского Луки 

ТАСС 47 минут назад
Фото: Карельские вести
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского, врача-хирурга и почитаемого в православной Церкви святого, принесут в Москву из Симферополя с 11 по 22 мая. Об этом сообщили в пресс-службе фонда Андрея Первозванного, который выступил одним из организаторов принесения мощей.
"В пятницу вечером святыню встретят в Донском монастыре Москвы, где она пробудет до 17 мая. С 18 по 22 мая мощам святителя можно будет поклониться в храме Живоначальной Троицы в Останкине", — сказали в пресс-службе фонда.
"Святитель Лука — один из самых почитаемых святых XX века. Поскольку при земной жизни он много помогал людям как врач и хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах. Имеются многочисленные свидетельства о помощи святого", — отметили представители фонда. Они заготовили 100 тыс. маленьких образов святителя Луки, изготовленных церковным предприятием «Софрино», которые раздадут паломникам.
Доступ в храмы будет открыт с 07:00 до 21:00 мск. Каждые два часа перед святыней будут служить молебны. «Организуют раздачу питьевой воды, продовольственные киоски, в очереди будут дежурить волонтеры», — отметили в пресс-службе. Там также пояснили, что для беременных женщин, родителей с детьми до года и инвалидов-колясочников организуют возможность приложиться к святыне без очереди.
Святой доктор
Архиепископ Лука, в миру — Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, родился 27 апреля 1877 году в Керчи. С юности заявил о себе как талантливый врач, одним из первых начал делать сложные операции на желчных путях, желудке, кишечнике, сердце и мозге. Во времена атеистических гонений, когда некоторые священнослужители снимали с себя сан из-за репрессий, профессор Войно-Ясенецкий, напротив, принял священный сан. В 1921 году после смерти жены постригся в монахи.
Будучи священником, оставался профессором медицины и читал лекции по топографической анатомии и оперативной хирургии. Почти 11 лет провел в тюрьмах и ссылках по сфабрикованным делам. За книгу «Очерки гнойной хирургии» награжден Сталинской премией, но полученные деньги отдал на благотворительность.
В мае 1946 года Лука был назначен архиепископом Симферопольским и Крымским. Он был автором более 55 научных трудов по хирургии и анатомии, и одновременно — почти 1300 проповедей, лишь половина которых составила 12 томов. Скончался подвижник 11 июня 1961 года. На общецерковном уровне был прославлен в сонме новомучеников и исповедников Российских в 2000 году.
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