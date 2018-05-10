Мощи Святого Луки, получившего сталинскую премию, доставят в Москву 

Завтра из Крыма в Москву прибывают мощи святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского. По 17 мая они будут находиться в Донском монастыре города Москвы, где к ним будет открыт доступ ежедневно с 7.00 до 21.00.
Новомученник Лука был причислен к лику святых в 1995 году. В земной жизни он известен не только как священник и проповедник (собрание его проповедей составляет 12 томов), но и как известный ученый, врач-хирург. Архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, родился 27 апреля 1877 году в Керчи. Он был прекрасным живописцем, но выбрал другой путь, поступив на медицинский факультет Киевского университета. После блестящего окончания которого он решил стать простым земским врачом. К молодому врачу обращались за помощью крестьяне всей Курской и Орловской губернии. Но и науку он не оставляет. Заинтересовавшись анестезией, он едет в Москву, где в экстернатуре при московской хирургической клинике известного профессора Дьяконова пишет докторскую диссертацию на тему регионарной анестезии. При этом он оставался практикующим врачом. Одним из первых он начинает делать сложные операции на желчных путях, желудке, кишечнике, сердце и мозге. Его книга «Регионарная анестезия» в 1915-м году удостаивается премии Варшавского Университета за лучшее произведение, пролагающее новые пути в медицине. Намного позже Войно-Ясенецкий стал лауреатом и Сталинской премии — за книгу «Очерки гнойной хирургии», которую написал в ссылке, куда был отправлен уже в качестве священника.
Стать священнослужителем он решил в трудные для церкви времена, в разгар большевистских гонений на верующих: он был рукоположен в 1923 году с именем Луки. Через некоторое время он возглавил Туркестанскую епархию и через некоторое время был арестован. В ссылке епископ Лука не только продолжал проповедовать, но и не оставлял свою врачебную практику, излечивая больных, обращавшихся к нему. Поскольку к Луке постоянно шли и ехали люди, а популярность его была велика, ГПУ несколько раз меняла ему место ссылки, отправив даже за Полярный круг. Вторая ссылка его была в Архангельскую область, откуда его вызывали в Москву, предлагая хирургическую кафедру в обмен на отказ от сана. Войно-Ясенецкий не согласился. В перерывах между ссылками епископ Лука продолжает вести научно-исследовательскую медицинскую работу, практиковать. В 1937 года он арестован в третий раз — по обвинению в создании «контрреволюционной церковно-монашеской организации». На это раз его ссылают в Красноярск, где он работает хирургом в районной больнице. Уже во время войны, в 1942 году, епископу Луке, «не отрывая его от работы в военных госпиталях», было поручено управление Красноярской епархией с титулом архиепископа Красноярского. А в 1946 году владыка Лука был назначен архиепископом Симферопольским и Крымским. И все это время он продолжал совмещать свое служение с лечением больных в военном госпитале и чтением лекций в медицинском институте. Архиепископ Лука — автор более 55-ти научных трудов по хирургии и анатомии, и одновременно — почти 1300 проповедей. Скончался архиепископ Лука 11 июня 1961 года — в день Всех святых, в земле Российской просиявших
После канонизации Православной Церковью в сонме новомучеников и исповедников Российских его мощи были перенесены в Свято-Троицкий Собор Симферополя.. Именно оттуда его мощи в пятницу 11-го мая будут доставлены в Москву. К святому Луке верующие обращаются за помощью в излечении болезней.
Организаторами принесения святыни выступают Донской монастырь, Храм Троицы Живоначальной в Останкине и Фонд апостола Андрея Первозванного.
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